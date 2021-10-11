Социальная сеть Instagram намерена представить новые меры, призванные оттолкнуть подростков от вредоносного контента и побудить их «отдохнуть» от платформы. Об этом сообщил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг. Это заявление последовало менее чем через неделю после того осведомитель Фрэнсис Хоген дала показания перед Конгрессом о внутренних исследованиях Facebook, которые выявили, что Instagram может оказывать негативное влияние на психическое здоровье молодых людей.

«Мы собираемся представить что-то, что, я думаю, будет иметь большое значение, а именно, когда наши системы видят, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова, и этот контент может не способствовать их благополучию, мы подтолкнём их к просмотру другого контента», — сказал Ник Клегг.

Он добавил, что в дополнение к планам приостановки для платформы Instagram Kids и предоставлению родителям дополнительных средств контроля для наблюдения за подростками, компания планировала внедрить функцию под названием take a break (сделать перерыв), которая будет предлагать подросткам просто отдохнуть от использования Instagram.

Ник Клегг не назвал точных сроков внедрения новых функций. Представитель Facebook сообщил, что «они пока не тестируются, но скоро будут».

Источник: The Verge