Подсистема Windows для Linux получит графический интерфейс

Сразу надо сказать, что речь не о графическом интерфейсе Linux в Windows, а о реализации некоторых функций подсистемы Windows для Linux (WSL) в интерфейсе ОС от Microsoft. Компания создала графическую реализацию некоторых средств управления дистрибутивами Linux, в частности выбора и запуска.

Microsoft добавила подсистему Windows для Linux, чтобы любой мог запускать дистрибутив Linux непосредственно из Windows. Благодаря WSA не нужно отдельно загружать Linux или создавать виртуальную машину, но эта функция ограничена только терминалом Windows. Microsoft создала графический интерфейс для управления дистрибутивами Linux.

Microsoft без объявления опубликовала предложение об улучшении WSL на GitHub. Компания запросила предложения по использованию программы Dev Home для управления всеми установленными дистрибутивами Linux. Microsoft поделилась снимком экрана, который демонстрирует, какой вид может получить графический интерфейс для управления дистрибутивами Linux. Благодаря графическому интерфейсу пользователи смогут осмотреть установленные дистрибутивы и легче получать доступ к ним.

Макет пользовательского интерфейса показывает новую вкладку в приложении Dev Home под названием Windows Subsystem for Linux. В разделе отображаются все установленные дистрибутивы с несколькими параметрами настройки. Он содержит текущую системную статистику для используемого дистрибутива. Также можно запустить определенный дистрибутив от имени конкретного пользователя.

Есть также кнопки для остановки текущего использования дистрибутива или запуска другого. Контекстное меню позволяет удалить дистрибутив, установить его как выбор по умолчанию или переместить в другое место. Добавить новый дистрибутив также можно, нажав кнопку «+ Add» в верхнем правом углу. Опция отключения WSL также есть на верхней панели, что позволяет легко отключить эту функцию.

Интеграция WSL в графический интерфейс Windows кажется хорошо продуманной. Разработчики планируют добавить опцию монтирования диска, отформатированного под Linux, и показывать использование аппаратного обеспечения WSL VM для каждого дистрибутива. Также будет опция импорта и экспорта дистрибутивов.

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Источник: Windows Latest

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