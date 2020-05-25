Пока только Киев. IKEA ограничила онлайн-продажи через полторы недели после запуска

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IKEA приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы с доставкой по Украине в украинском интернет-магазине, передает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на официальное заявление пресс-службы IKEA.

Пока услуга доставки работает только по Киеву.

С чем конкретно связано это решение, из текста заявления неясно. Но, насколько можно судить из размытых формулировок, и того, как развивались события после запуска, в IKEA попросту недооценили спрос.

«Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированный заказ и временно ограничить возможность оформлять новые», — говорится в официальном ответе IKEA.

Это же сообщение отображается на главной странице украинской версии онлайн-магазина IKEA.

В IKEA особо подчеркивают, что делают все возможное для максимально быстрого восстановления работы сайта, но никаких конкретных сроков не называют.

«Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим».

Напомним, 14 мая IKEA запустила онлайн-продажи в Украине с адресной доставкой по Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry. Объявляя о запуске онлай-продаж, IKEA подтверждала, что планирует в ближайшее время открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Не так давно руководство мебельного гиганта подписало договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall.

Источник: interfax.com.ua