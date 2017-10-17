Полностью мобильный банк Monobank начал работу в бета-режиме и огласил свои тарифы

После не очень продолжительного этапа разработки исключительно мобильного банка Monobank, созданием которого занимается команда бывших сотрудников «ПриватБанка» во главе с Дмитрием Дубилетом, проект наконец готов к запуску бета-теста. Заинтересованные лица, оформившие предварительный заказ на карту, уже могут получить доступ к приложению и оформлению самой карты.

Сообщение о старте этапа бета-тестирования разослали всем клиентам, которые оформили предварительный заказ на карты Monobank. Полноценный запуск проекта планируется через несколько недель после старта «беты».

В компании не исключают, что в приложении могут случаться ошибки и просят клиентов запастись терпением. Чтобы получить бета-версию приложения, нужно заполнить следующую форму. После этого в течение нескольких дней пользователь получит ссылку на загрузку приложения отдельным письмом. Через приложение клиент сможет заказать себе карту, сфотографировав свои паспорт и ИНН, после чего ее доставят курьером по указанному адресу.

Также компания огласила свои тарифы (полностью тарифы и условия можно посмотреть здесь) и для наглядности сравнила их с предложениями других банков.

Monobank «ПриватБанк» — «Универсальная» «Альфа-Банк» — «Максимум» Льготный период До 62 дней До 55 дней До 55 дней Процентная ставка 3,2% 3,6% 3,33% Коммуналка, пополнение мобильного (собственные средства) Бесплатно 1—5 грн 2 грн Коммуналка, пополнение мобильного (кредитные средства) Бесплатно 1% + 1—5 грн 4% + 2 грн Снятие наличных 0,5% — собственные средства, 4% — кредитные средства 1% — собственные средства, 4% — кредитные средства 4% Пополнение Бесплатно Бесплатно 50 грн Процент на остаток 10% годовых 7% годовых 9% годовых Кэшбек До 20% — До 5%

Первые карты выдадут в 23 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Вышгород, Дрогобыч, Житомир, Каменское, Кропивницкий, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.

Источник: AIN