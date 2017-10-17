Полностью мобильный банк Monobank начал работу в бета-режиме и огласил свои тарифы
После не очень продолжительного этапа разработки исключительно мобильного банка Monobank, созданием которого занимается команда бывших сотрудников «ПриватБанка» во главе с Дмитрием Дубилетом, проект наконец готов к запуску бета-теста. Заинтересованные лица, оформившие предварительный заказ на карту, уже могут получить доступ к приложению и оформлению самой карты.
Сообщение о старте этапа бета-тестирования разослали всем клиентам, которые оформили предварительный заказ на карты Monobank. Полноценный запуск проекта планируется через несколько недель после старта «беты».
В компании не исключают, что в приложении могут случаться ошибки и просят клиентов запастись терпением. Чтобы получить бета-версию приложения, нужно заполнить следующую форму. После этого в течение нескольких дней пользователь получит ссылку на загрузку приложения отдельным письмом. Через приложение клиент сможет заказать себе карту, сфотографировав свои паспорт и ИНН, после чего ее доставят курьером по указанному адресу.
Также компания огласила свои тарифы (полностью тарифы и условия можно посмотреть здесь) и для наглядности сравнила их с предложениями других банков.
|Monobank
|«ПриватБанк» — «Универсальная»
|«Альфа-Банк» — «Максимум»
|Льготный период
|До 62 дней
|До 55 дней
|До 55 дней
|Процентная ставка
|3,2%
|3,6%
|3,33%
|Коммуналка, пополнение мобильного (собственные средства)
|Бесплатно
|1—5 грн
|2 грн
|Коммуналка, пополнение мобильного (кредитные средства)
|Бесплатно
|1% + 1—5 грн
|4% + 2 грн
|Снятие наличных
|0,5% — собственные средства, 4% — кредитные средства
|1% — собственные средства, 4% — кредитные средства
|4%
|Пополнение
|Бесплатно
|Бесплатно
|50 грн
|Процент на остаток
|10% годовых
|7% годовых
|9% годовых
|Кэшбек
|До 20%
|—
|До 5%
Первые карты выдадут в 23 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Вышгород, Дрогобыч, Житомир, Каменское, Кропивницкий, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.
Источник: AIN