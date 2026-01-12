Устройства Новости 12.01.2026 comment views icon

Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

TikTok вернул 2010 год: на iPhone 4 резко взлетел спрос спустя 15 лет после релиза. Хайп вокруг хештега #digicam набирает обороты и поднимает спрос на ретро-девайсы.

Пользователи «охотятся» за гаджетами из-за зернистой картинки, ретро-эстетики и возвращения к «более простым временам». Говорится не только об iPhone 4, но и о куче других старых фотоаппаратов или смартфонов других брендов.

По оценкам Compare and Recycle, спрос вырос почти на 1000%. А GadgetHacks указывает, что юзерам нравится «гладкое, прямоугольное произведение технологической истории с его характерной стальной рамкой и крошечным 3,5-дюймовым экраном». Главная фишка хайпа это камера: 5 Мп против 48 Мп у современных моделей, что дает тот же аналоговый эффект без фильтров.

Но вместе с ностальгией возвращаются проблемы. Apple давно перестала поддерживать iPhone 4. Как напоминает AppleInsider, последнее обновление для модели вышло в 2014 году. Это означает, что устройство работает на iOS 7.1.2 — системе без каких-либо современных патчей безопасности.

«В 2026 году или даже в 2020 году iPhone 4 не является устройством, которому можно доверять в интернете. Никогда. В чем угодно», — пишут журналисты.

Специалисты по безопасности предупреждают, что использование 10-летнего устройства для современных социальных сетей создает «идеальный шторм уязвимостей безопасности». Старые iPhone не рассчитаны на современные приложения, сбор данных и угрозы, с которыми новые модели справляются благодаря обновлениям.

Forbes привело ряд советов, которые лучше применять не только к iPhone 4, а в целом к старым устройствам. Подобные телефоны, планшеты и прочее лучше воспринимать как отдельный инструмент, а не полноценный гаджет. Среди ключевых советов:

  • Не входить в iCloud или Apple ID;
  • Не устанавливать банковские приложения, почту или соцсети с личными данными;
  • Переносить фото вручную через кабель, без iCloud;
  • Использовать режим полета, не вставлять SIM-карту и не подключаться к сети без надобности.

Если сделать все наоборот повышается риск, что любые учетные данные могут быть похищены. Соответственно любой контент может просочиться, поэтому не доверяйте старым гаджетам на 100%.

