Более $500 тыс.: на аукционе к 50-летию Apple продают первую плату и первый чек компании

В США стартовал исторический аукцион Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction, посвященный 50-летию Apple. Торги организовала компания Rare and Remarkable Auctions из Бостона. Всего на аукционе представлен 191 лот, связанный с историей Apple Computer и личным наследием Стива Джобса. Прием ставок уже открыт, а финал торгов запланирован на 30 января.

Среди самых ценных экспонатов — прототип компьютера Apple-1 Prototype Board #0, первый чек Apple, а также кабриолет Jaguar XJS V12 1989 года, зарегистрированный на Apple Computer, и несколько личных вещей Стива Джобса.

Apple-1 Computer Prototype Board #0

Наибольший интерес для коллекционеров ретротехники вызывает лот №6003 — Apple-1 Computer Prototype Board #0. В аукционном доме называют его «The ‘Celebration’ Board, Representing the Earliest Known Fiberglass Apple-1 Prototype».

По имеющейся информации, именно эту плату Стив Джобс и Стив Возняк использовали, «чтобы проверить дизайн Apple-1 перед запуском в коммерческое производство». Это первая исправленная версия печатной платы, подготовленная к легендарной начальной партии для магазина Byte Shop. Первые 50 компьютеров, изготовленные по заказу Пола Террелла, основаны именно на этом дизайне.

Как валидационный прототип, плата имеет ряд уникальных технических особенностей. В частности, она использует «разъемы Robinson-Nugent вместо более дешевых разъемов Texas Instruments, которые применялись в серийных платах». Также здесь установлен другой радиатор охлаждения и присутствует специальная модификация для диагностики таймингов оперативной памяти.

Ориентировочная цена продажи этого лота превышает $500 тыс. Но покупатель получит не только саму плату. В комплект входят:

винтажная клавиатура Key Tronic образца 1977 года;

аутентичный блок питания того же периода;

винтажный телевизор Sony;

копия инструкции Apple-1, подписанная Стивом Возняком синим фломастером;

копия схемы Apple-1 с автографом Возняка.

Первый чек Apple

Лот №6000 — это обычный на вид банковский чек Wells Fargo на сумму $500, подписанный Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Несмотря на скромный вид, его оценочная стоимость такая же — более $500 тыс. Это первый чек, выписанный с первого банковского счета Apple, и именно им оплатили разработку печатной платы Apple-1.

Компанию Apple Computer официально зарегистрировали как бизнес через 16 дней после даты этого чека — 1 апреля 1976 года.

С другими лотами Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction можно ознакомиться на сайт РР Аукцион.

Напомним, ранее первый полностью рабочий компьютер Apple продали на аукционе за 375 тысяч долларов.

Источник: tomshardware