После смерти не наслушаешься: Spotify продает Bluetooth-колонку в виде погребальной урны

Spotify и бренд по производству напитков Liquid Death выпустили Bluetooth-колонку Eternal Playlist Urn в виде погребальной урны.





Колонка продается в ограниченном количестве как коллекционное устройство с возможностью потокового воспроизведения музыки. В частности, в США в продажу поступили буквально 150 единиц по цене $495. Производители называют колонку «первой в мире урной для потоковой передачи музыки» и позиционируют Eternal Playlist Urn как способ слушать любимые треки даже после смерти.

«Музыка — это лучшее, что есть в жизни. Теперь она может стать лучшим и в смерти. Улучшите любой опыт после смерти с помощью этой революции в смерти», — отмечается в совместной заметке Spotify и Liquid Death в Instagram.

Колонка размером где-то 18×29 см полностью изготовлена из полиэфирной смолы. Она весит около 1 кг. В крышке размещается беспроводной Bluetooth-динамик и зарядный шнур USB-C. Производители отдельно подчеркивают, что устройство не предназначено для хранения праха. Также отмечается, что товар изготавливается в небольшом количестве и может иметь незначительные недостатки, которые подчеркивают его уникальность.





Владельцы устройства получают возможность создать собственный «вечный плей-лист», ответив на вопрос о любимых треках. На основе этих ответов и истории прослушивания Spotify создает индивидуальный плей-лист, которым можно поделиться с родными и близкими или воспроизвести на колонке.

Однако к устройству остается немало вопросов. Например, будет ли звучать прилично Bluetooth-динамик внутри урны из полиэфирной смолы. Кроме этого производители не опубликовали достаточно информации об устройстве. Не указано время автономной работы, характеристики драйверов и другие функции. Отмечается лишь, что есть как минимум одна кнопка для включения и выключения, светодиодный индикатор, сигнализирующий, что колонка заряжается или подключается к другим устройствам.

Источник: Gizmodo; Liquid Death