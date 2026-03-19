Ответ Arrow Lake Refresh: AMD выпускает обновленные процессоры Zen 5

AMD подготовила собственный ответ Intel на выпуск процессоров линейки Arrow Lake Refresh в виде обновления процессоров Zen 5.





В частности, по информации известного инсайдера chi11eddog, речь идет об обновлении как минимум двух процессоров — Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. До этого компания использовала пометку «XT» для маркировки обновленных версий Ryzen для широкого круга потребителей.

Однако с обновлением линейки Zen 5, вероятно, что стратегия меняется. Вместо этого модели получают возростающие номера вместо традиционного наименования «XT». Вместо Ryzen 7 9700XT или Ryzen 5 9600XT в продажу поступят 7 9750X и 5 9650X. Это может указывать на то, что AMD стремится более четко различать базовые и обновленные процессоры.

Технические характеристики Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X

Процессор Ядра / Потоки Базовая / Повышенная тактовая частота (ГГц) кэш L3 TDP (Вт) Рекомендуемая розничная цена Ryzen 7 9750X 8 / 16 4.2 / 5.6 32 120 ? Ryzen 7 9700X 8 / 16 3.8 / 5.5 32 65 $359 Ryzen 5 9650X 6 / 12 4.3 / 5.5 32 120 ? Ryzen 5 9600X 6 / 12 3.9 / 5.4 32 65 $279

Стоит отметить, что AMD официально не подтверждала вероятные характеристики. По имеющейся информации, Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X сохранят стандартные характеристики базовых моделей, а главное улучшение будет касаться увеличения тактовых частот.

Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X будут обеспечивать существенный рост производительности. Обе обновленные модели получат увеличение базовой тактовой частоты на 400 МГц и рост частоты в режиме Boost на 100 МГц. Это будет обеспечивать рост тактовой частоты на существенные 10%, хотя в режиме Boost увеличение составляет лишь 2%.





Более высокие тактовые частоты и TDP могут казаться незначительными на бумаге, но в реальных условиях они позволят процессорам поддерживать более высокие постоянные тактовые частоты, что приведет к повышению общей производительности. Решение обновить процессоры Ryzen 7 9700X и 5 9600X было принято AMD не случайно. Эти процессоры среднего ценового сегмента пользуются значительным спросом.

Оригинальные Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X были выпущены в 2024 году с рекомендованной розничной ценой $359 и $279 соответственно, но с тех пор их цены упали до $307 и $184. Ценовая стратегия для будущих Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X будет особенно важной, поскольку Intel уже позиционирует конкурентные Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus по агрессивным ценам в $199 и $299.

Источник: Tom’s Hardware