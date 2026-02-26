Smart Reorder от Spotify превращает плейлисты в DJ-сеты

Spotify запустил функцию под названием Smart Reorder, которая делает из обычных списков воспроизведения структурированные музыкальные подборки с логикой DJ-сета. Инструмент стал частью режима Mix и доступен исключительно для пользователей с подпиской Premium.





Главная идея новой опции — автоматически отсортировать треки так, чтобы они звучали непрерывно, плавно и гармонично, без резких изменений темпа или тональности. Smart Reorder анализирует каждую композицию в плейлисте по двум ключевым параметрам: BPM (beats per minute — количество ударов в минуту) и музыкальным ключом, то есть тональностью. На основе этих данных система перестраивает порядок треков так, чтобы переходы были максимально естественными. Это позволяет избегать ситуаций, когда после медленной композиции внезапно начинается быстрый трек с совершенно другой гармонией. В итоге плейлист звучит как целостная DJ-подборка с продуманной энергетикой и постепенным развитием настроения.

«Никогда еще не было так просто персонализировать свой опыт прослушивания в Spotify», — уверяет пресс-релиз компании.

Функция интегрирована непосредственно в интерфейс приложения. Чтобы ее использовать, нужно открыть свой плейлист в Spotify, нажать кнопку «Mix», а затем — «Edit» (Редактировать). После этого в нижней части экрана появится кнопка «Smart Reorder». Достаточно коснуться ее, и система единоразово автоматически переставит треки в соответствии с BPM и ключом каждой композиции. Если пользователь сохранит изменения, предыдущая ручная сортировка будет перезаписана новым порядком.

«Теперь создавать замечательные переходы стало еще плавнее благодаря Smart Reorder», — утверждают в Spotify.

Smart Reorder стал логическим продолжением развития режима Mix, который ранее уже получил инструменты для настройки переходов между треками. В частности, речь идет о fade — постепенное затухание одной композиции перед началом следующей — а также управление параметрами звучания через EQ-кривую. Все это направлено на то, чтобы сделать воспроизведение более похожим на профессиональное сведение. Новый инструмент автоматической сортировки дополняет эти возможности, минимизируя потребность в ручном редактировании порядка песен.





«Одним нажатием эта обновленная функция дает Premium-пользователям легкий способ переставить смешанные плейлисты по BPM и тональности», — говорится в пресс-релизе.

Компания отмечает, что с момента запуска Mixed-плейлистов пользователи прослушали более 220 миллионов часов такого формата воспроизведения. Это подчеркивает популярность концепции плейлистов, которые звучат не как случайный набор треков, а как целостный музыкальный сет. Кроме того, Spotify ранее экспериментировал с функцией создания плейлистов через текстовые запросы — так называемые Prompted Playlists через чат-бота для Premium-подписчиков в США и Канаде. В этом случае пользователи могли формировать подборки с помощью текстовых подсказок, а алгоритм подбирал композиции в соответствии с описанным настроением или темой.

Таким образом, Smart Reorder — это еще один шаг в направлении автоматизации персонального музыкального опыта. Сочетание анализа BPM и тональности с уже имеющимися инструментами fade и EQ-кривой позволяет превратить обычный плейлист в обычный плейлист на более профессионально структурированную подборку. Для Premium-пользователей это означает возможность получить эффект DJ-сводки буквально одним нажатием кнопки, без необходимости самостоятельно анализировать темп и гармонию каждого трека.

Источник: The Verge