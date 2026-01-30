Spotify запустив групові чати на 10 людей

Spotify / Depositphotos

Spotify оголосив, що запускає нову функцію — групові чати, що дозволять вам ділитися своїми подкастами, плейлистами та аудіокнигами з групою до 10 людей.





Групові чати працюють в межах інструменту для обміну повідомленнями. Важливо: в них можна додати лише користувачів, з якими ви вже раніше ділились контентом; наприклад, маєте спільний плейлист або разом приєдналися до Spotify Jam чи Blend.

Цей крок відбувається на тлі зусиль та інвестицій Spotify, які мають зробити застосунок для стримінгу аудіо більш соціальним. Протягом попередніх років компанія додавала в нього коментарі, підписки на користувачів та перегляди їхніх плейлистів, а торік запустила функцію для обміну повідомленнями. В останній повідомлення шифруються під час зберігання та передачі (однак не захищені наскрізним шифруванням).

Раніше ITC писав, що Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими для швидкого “перемикання” зі збереженням прогресу та дозволив імпортувати плейлисти з Apple Music, YouTube та інших аудіопрограм.





Джерело: TechCrunch