Новини Софт 30.01.2026 comment views icon

Spotify запустив групові чати на 10 людей

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Spotify запустив групові чати на 10 людей
Spotify / Depositphotos

Spotify оголосив, що запускає нову функцію — групові чати, що дозволять вам ділитися своїми подкастами, плейлистами та аудіокнигами з групою до 10 людей.


Групові чати працюють в межах інструменту для обміну повідомленнями. Важливо: в них можна додати лише користувачів, з якими ви вже раніше ділились контентом; наприклад, маєте спільний плейлист або разом приєдналися до Spotify Jam чи Blend.

Spotify запустив групові чати: до 10 людей на плейлист
Функція обміну повідомленнями в Spotify

Цей крок відбувається на тлі зусиль та інвестицій Spotify, які мають зробити застосунок для стримінгу аудіо більш соціальним. Протягом попередніх років компанія додавала в нього коментарі, підписки на користувачів та перегляди їхніх плейлистів, а торік запустила функцію для обміну повідомленнями. В останній повідомлення шифруються під час зберігання та передачі (однак не захищені наскрізним шифруванням).

Раніше ITC писав, що Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими для швидкого “перемикання” зі збереженням прогресу та дозволив імпортувати плейлисти з Apple Music, YouTube та інших аудіопрограм.


Spotify повстав проти ШІ: стрімінг видалив 75 млн сміттєвих треків, половину своєї бази

Джерело: TechCrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків
В Резерв+ додали сервіс онлайн-постановки на облік: без ТЦК, медогляду та навіть з-за кордону
Перший погляд на редактор облич Google Photos — зручне роздільне редагування на групових фото
Композитор "Аватар 3" написав 1907 сторінок нот, щоб музики вистачило на 3+ години фільму
МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
Spotify синхронізує аудіокниги з паперовими: швидке "перемикання" зі збереженням прогресу
Spotify визначить ваш "музичний вік" в персональних підсумках року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати