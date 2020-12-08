После установки iOS 14.2 старые версии iPhone стали очень быстро разряжаться – половина заряда батареи уходит за 30 минут





Многие владельцы смартфонов iPhone сообщают о проблемах с быстрым разрядом батареи после установки обновления операционной системы iOS 14.2. Соответствующие сообщения публикуются на форумах разработчиков Apple.

Как сообщают пользователи, смартфоны быстрее теряют заряд аккумулятора. Так, пользователи говорят, что их iPhone теряет более 50% заряда батареи менее чем за 30 минут. Вместе с тем, в некоторых случаях большая часть срока работы аккумулятора теряется всего за несколько минут использования смартфона. Кроме того, после установки обновления с версией iOS 14.2 также увеличилось и время зарядки батареи. Иногда пользователи фиксируют внезапное увеличение процента заряда батареи после того, как они перезагружают свои смартфоны. Следует отметить, что проблемы с разрядкой аккумулятора после установки iOS 14.2 в основном проявляются на старых моделях iPhone, включая iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 и iPhone XS.

Компания Apple пока никак не комментирует данную проблему. Также нет упоминаний об исправлении ошибок с работой батареи в недавно вышедшем обновлении iOS 14.2.1. Оно устраняло ошибки в работе сообщений MMS, проблемы в работе экрана и слуховых аппаратов. Apple уже выпустила бета-версию iOS 14.3 для разработчиков. Возможно, проблема с работой батарей в старых моделях iPhone будет устранена именно в этом обновлении.

Источник: wccftech