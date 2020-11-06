Вышли обновления iOS 14.2, iPadOS 14.2, watchOS 7.1 и macOS 11.0.1 Big Sur Release Candidate

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Компания Apple выпустила новые версии операционных систем для различных категорий своих продуктов. Так, пользователи получили доступ к iOS 14.2 и iPadOS 14.2.

Одним из наиболее заметных нововведений в iOS 14.2 и iPadOS 14.2 являются десятки новых иконок эмодзи. Среди них доступны изображения ниндзя, флага трансгендеров, монеты, додо, пиньяты, тамале и других объектов. Отдельно отмечается новый эмодзи «зажатый палец». Среди прочих улучшений iOS 14.2 упоминаются восемь новых обоев, обновлённое меню AirPlay, новый переключатель Shazam в Control Center. Кроме того, разработчики исправили большое количество обнаруженных ошибок.

Обновление также принесло несколько функций продуктам Apple HomePod, включая Intercom и возможность подключения умных колонок к Apple TV 4K для создания многоканального звукового сопровождения.

Apple также выпустила новую версию watchOS 7.1, которая добавила поддержку функции Intercom, звуковые предупреждения в наушниках, поддержку приложения ЭКГ в Корее и России.

Вместе с тем, Apple предоставила разработчикам доступ к версии операционной системы macOS 11.0.1 Big Sur Release Candidate. Вероятно, это версия станет финальной, и в дальнейшем будет распространяться среди всех пользователей. Если же будут обнаружены какие-либо ошибки, они будут устранены перед полным и окончательным развёртыванием ОС на устройствах пользователей.

Источник: The Verge, Wccftech