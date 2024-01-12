«Power Славутич» – город имеет план по полному переходу на возобновляемые источники энергии

Мэр Славутича Юрий Фомичев в одном из недавних интервью рассказал о планах полностью перевести город на возобновляемые источники энергии. Чиновники уже разработали соответствующий план под названием «Power Славутич».

«Power Славутич» предполагает переход на 100% возобновляемые источники энергии. Этот план намерены официально утвердить уже в ближайшее время. Юрий Фомичев рассказал, что считает план реалистичным, а Славутич – это «единственный город в Украине, который готов вводить такие изменения». Он добавил, что для Славутича, как для «города атомщиков», энергоэффективность – это первостепенное направление.

У Славутича относительно небольшой бюджет на развитие. Но городские власти активно развивают международное сотрудничество. Например, в 2023 году бюджет города составлял 300 млн грн, а благодаря международным проектам было привлечено еще 417 млн грн.

У Славутича есть проект по установке мини-ТЭЦ, которая будет работать на отходах древесины. Его стоимость составляет свыше €6 млн. Такую ТЭЦ можно будет использовать для выработки электроэнергии для критической инфраструктуры в случае полного блэкаута, например, такого, который город пережил в самом начале полномасштабного российского вторжения. В марте 2022 Славутич 6 суток оставался полностью без электроэнергии. Тогда люди готовили еду в своих дворах. В настоящее время Славутич полностью зависит от газа, поэтому городские власти ищут альтернативные способы обеспечения электроэнергией.

Источник: hmarochos

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