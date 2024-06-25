Появилась поддержка модов S.T.A.L.K.E.R. на Xbox и PlayStation

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Издание S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy получило поддержку модов на Xbox и PlayStation. Об этом разработчики GSC Game World сообщили в официальном аккаунте игры в X Twitter.

«Пришло время настроить свой консольный опыт S.T.A.L.K.E.R.! С помощью мастеров из дружественного сообщества Mod.io сталкеры теперь могут свободно создавать и устанавливать моды для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на Xbox и PlayStation. Сделайте так, чтобы оригинальная зона выглядела по-другому на консолях с помощью новых анимаций, текстур, моделей, видео и звуков», — говорится в сообщении.

Mod.io предложение инструкцию по структуре модов и как добавить их в игру. Модификации и полезные инструменты для них будут доступны на сайте stalker-game.com — похоже, база только начала заполняться.

«Просмотрите модификации, созданные сообществом для S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R: Call of Prypiat на Xbox и PlayStation. Сделайте оригинальную зону более захватывающей и индивидуальной, экспериментируя с анимацией, текстурами, моделями, видео и звуками. Просмотрите руководство в разделе «Инструменты модификации» ниже, чтобы создать и поделиться собственными модами».

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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