Появились первые рецензии на Street Fighter 6 – сиквел легендарного файтинга получил 92 балла из 100 на Metacritic и OpenCritic

За несколько дней до релиза Street Fighter 6 – продолжения легендарного файтинга от японского издателя Capcom – в сети появились первые рецензии. В целом критики довольно тепло восприняли игру, а некоторые даже называли релиз «триумфальным возвращением».

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На момент написания статьи Street Fighter 6 получила 92 балла из 100 на OpenCritic, на основе 65 отзывов (98% обозревателей рекомендуют ее), и такие же баллы на Metacritic на основе 59 рецензий.

Вот несколько оценок и цитат из рецензий иностранных изданий на игру:

Издание IGN отмечает разноплановость режимов, насыщенный сюжет, новую механику боя «один на один» и обновленный список персонажей. Gaming Nexus называет онлайн-опыт игры «идеальным» и говорит, что Street Fighter 6 – одна из лучших игр в истории франшизы и говорит, что это «‎извинения Capcom за боль, причиненную предыдущими версиями».

«Проведя десятки часов за игрой, между тремя бета-тестами и окончательной версией, я могу сказать, что Street Fighter 6 — это не только намного лучшая игра, чем ее предшественница, но и одна из лучших в серии, устанавливающая очень высокую планку по игровому процессу, онлайн-опыту и доступности», – пишет обозреватель Wccftech.

Street Fighter 6 выйдет 2 июня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и ПК. Ранее президент Capcom заявил, что компания намерена продать 10 млн копий Street Fighter 6, которые побьют рекорд серии в 7 млн, установленный Street Fighter 5.