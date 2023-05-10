У Capcom нові рекорди продажів ігор та вартості акцій — видавець Resident Evil зростає вже 10 років поспіль

Capcom, видавці Resident Evil, прозвітували про продаж 41,7 млн ​​копій ігор минулого фінансового року, який закінчився 31 березня. Рекорд на 9,1 млн перевищує кількість продажів роком раніше (32,6 млн). Компанія заявила, що продаж ігор допоміг їй шостий рік поспіль добиватися рекордно високого прибутку «на всіх рівнях» та десятий рік поспіль зазнавати зростання операційного прибутку.

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Рекордним продажам сприяв випуск Resident Evil 4 (випущений за тиждень до закінчення звітного періоду у березні 2023 року) та Monster Hunter Rise: Sunbreak, проданих тиражем близько 3,75 млн та 5,45 млн копій. Однак переважна більшість продажів Capcom припадає на ігри, випущені у попередньому фінансовому році або раніше. Найкраще продаються серії Monster Hunter, Resident Evil та Devil May Cry – загалом 29,3 млн примірників проти 24 млн торік.

На нові ігри припало 12,4 млн продажів. У 2023 фінансовому році компанія випустила 35 тайтлів, серед яких Mega Man: Battle Network Legacy Collection, Resident Evil Village: Gold Edition, Monster Hunter Rise Deluxe Edition, Capcom Arcade 2nd Stadium та Capcom Fighting Collection. 89,4% продажів були цифровими (37,3 млн), 19,7% ігор продані у рідній Японії (8,2 млн). Крім MH Rise: Sunbreak і RE4, найбільш продаваними іграми були Monster Hunter Rise (3,7 млн), Resident Evil 2 (2,25 млн) і Resident Evil 3 (1,95 млн).

Після публікації результатів року ціна акцій Capcom досягла історичного максимуму в ¥5270 ($38,97) на Токійській фондовій біржі. Десять років тому її акції коштували ¥390 ($38,97).

Capcom заявила, що розраховує знову побити рекорди продажу та прибутку у поточному фінансовому році, протягом якого вийдуть Street Fighter 6 та IP Exoprimal. Президент Capcom заявив, що компанія має намір продати 10 млн копій Street Fighter 6, які поб’ють рекорд серії 7 млн, встановлений Street Fighter V.

Джерело: VGC