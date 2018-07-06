«Позади планеты всей». В Skype добавят возможность получать уведомления о прочтении отправленного сообщения

Быть в роли догоняющего Skype не привыкать. В настоящее время стало известно о добавлении в приложение очередной «важной» функции, которая сегодня есть практически в каждом мессенджере. Речь о возможности получать уведомления о прочтении отправленного сообщения.

Возможность посмотреть, увидел ли получатель ваше сообщение, доступна как в личной переписке с тем или иным человеком, так и в групповых чатах, в которых одновременно могут находится до 20 человек. Чтобы начать пользоваться этой функцией надо скачать последнюю предварительную версию приложения (iOS, Android или ПК) с порядковым номером 8.26.76. Когда функция станет доступной всем желающим в стабильной версии ПО, пока неясно, но, вероятно, что ждать придется недолго если с тестовой не возникнет никаких проблем.

Если вы хотите читать сообщения так, чтобы собеседники не могли об этом узнать, то нужно воспользоваться соответствующей опцией в настройках приватности и отключить отправку уведомлений о прочтении, или просто включить режим «Невидимка», в котором невозможно отследить статус. Правда, стоит учитывать, что отключив функцию, вы не сможете узнавать статус прочтения своих сообщений другими пользователями.

Источник: Microsoft