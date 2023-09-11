Пожар уничтожил треть офиса разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, никто из сотрудников не пострадал

Как сообщило чешское издание Vortex, 7 сентября пражский офис компании GSC Game World, разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2, пострадал от пожара. Напомним, в прошлом году из-за российского вторжения в Украину компания открыла офис в Праге.

Сообщается, что в результате инцидента один из трех этажей, занимаемых GSC Game World, получил серьезные повреждения и требует «полного восстановления». Два других этажа, используемые компанией, не пострадали от пожара. Однако на поврежденном этаже разработчики размещали свои резервные серверы. Никто из сотрудников компании или работников офиса не пострадал. Представитель GSC Game World подтвердил факт возгорания и заявил, что инцидент расследуется.

Другой сотрудник GSC Game World под ником Mol1t подтвердил информацию о пожаре в официальном канале Stalker Discord.

«Это правда. К счастью, никто из сотрудников или офисного персонала в результате инцидента не пострадал. В четверг в нашем офисе в Праге вспыхнул пожар. Несмотря на то, что пожар удалось потушить, сейчас один из офисных этажей требует полного восстановления. Дальнейшие подробности инцидента еще выясняются. Мы выражаем нашу глубочайшую признательность за ваши вопросы и слова поддержки, которые мы получили. Никакая аномалия, даже «Горелка», не заставит нас остановиться в стремлении к конечной цели. Раньше мы сталкивались с худшими ситуациями. Это нормально.»

Отметим, в последнее время студии GSC Game World явно не везет. Она столкнулась со взломом и утечкой файлов игры S.T.A.L.K.E.R. 2. С помощью шантажа так называемое «российское сталкерское сообщество» добивалось «извинений» и ру-локализации. В прошлом месяце разработчики показали играбельную версию игры, но все же перенесли выход S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2024 год.

Источник: pcgamer