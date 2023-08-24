Новини Ігри 24.08.2023 о 19:07

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: новий геймплейний трейлер та перенесення релізу на початок 2024 року

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: вышел новый трейлер с подтверждением переноса игры на 2024 год

Розробники з української студії GSC Game World підготували кілька новин для шанувальників гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проте не всі з них потішать геймерів. Розглянемо докладніше.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: вышел новый трейлер с подтверждением переноса игры на 2024 год

По-перше, стало відомо, що основною валютою в грі стане українська гривня. Відповідне підтвердження можна бачити на скріншоті інвентарю, де фігурує поточний запас грошей ─ 25000 ₴.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: вышел новый трейлер с подтверждением переноса игры на 2024 год

По-друге, розробники опублікували новий трейлер до гри під назвою «Болти та кулі». Він демонструє кілька основних ігрових механік, таких як пошук аномалій за допомогою болтів та різноманітні перестрілки з використанням різного озброєння. Також ролик показує, як можна розправлятися з ворогами, просто відштовхнувши їх в аномалію. Ще відео містить кілька нових локацій Зони.

Разом з тим в самому кінці трейлера розробники повідомляють про перенесення гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Якщо раніше повідомлялося, що гра вийде до кінця 2023 року, і навіть Філ Спенсер днями заявляв, що у розробників вже готова грабельна версія, і вони додають «останні штрихи», все виявилось не так райдужно. В кінці трейлера вказана дата релізу ─ перший квартал 2024 року.

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Мій ноутбук HP ENVY DV7 — частинка мого «я»
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/pic_1204_014510-1-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/pic_1204_014510-1-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/pic_1204_014510-1-150x150.png

Олександр Агаджанян

блогер

Блоги
Роутер TP-Link Archer AX10: огляд, тести та досвід користування
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/S-F-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/S-F-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/S-F-150x150.png

mikola-san-frankivsk

блогер

Блоги
Клавіатура, як філософія: вичерпний гайд по вибору клавіатури
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати