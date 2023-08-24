S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: новий геймплейний трейлер та перенесення релізу на початок 2024 року

Розробники з української студії GSC Game World підготували кілька новин для шанувальників гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проте не всі з них потішать геймерів. Розглянемо докладніше.

По-перше, стало відомо, що основною валютою в грі стане українська гривня. Відповідне підтвердження можна бачити на скріншоті інвентарю, де фігурує поточний запас грошей ─ 25000 ₴.

По-друге, розробники опублікували новий трейлер до гри під назвою «Болти та кулі». Він демонструє кілька основних ігрових механік, таких як пошук аномалій за допомогою болтів та різноманітні перестрілки з використанням різного озброєння. Також ролик показує, як можна розправлятися з ворогами, просто відштовхнувши їх в аномалію. Ще відео містить кілька нових локацій Зони.

Разом з тим в самому кінці трейлера розробники повідомляють про перенесення гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Якщо раніше повідомлялося, що гра вийде до кінця 2023 року, і навіть Філ Спенсер днями заявляв, що у розробників вже готова грабельна версія, і вони додають «останні штрихи», все виявилось не так райдужно. В кінці трейлера вказана дата релізу ─ перший квартал 2024 року.