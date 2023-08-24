S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на перший квартал 2024 року – перші відгуки на демо гри

На заході Gamescom 2023 GSC Game World представила демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, спробувати яку могли гості павільйону компанії. Демо виявилося дуже популярним: біля стендів Starfield та S.T.A.L.K.E.R. 2 вишикувалися довжелезні черги, але пограти у Starfield на виставці не можна: гру тільки демонструють.

Розробники заборонили знімати ігровий процес S.T.A.L.K.E.R. 2, знайомство з грою відбувається у відгородженій від публіки зоні. Але гості виставки можуть ділитися своїми враженнями. Ті, кому пощастило, відмічають захоплення від гри, але нарікають на технічний стан.

«Скажу так: Stalker обіцяє бути приголомшливою грою», — Arkhaniir.

«Враження від STALKER 2? Змішано, здебільшого я трохи розчарований технічним станом, графікою та звуком. Над грою ще потрібно багато працювати, важко сказати, скільки років збірці [що демонструвалася на виставці]»,— ArcadeBulls.

«Щойно грав у Stalker. Скажу так: не проспіть цю гру, вона просто неймовірна! Одна з найкрасивіших ігор, які я бачив, дуже вражений», — Boxenberger.

«Попереду ще багато роботи над грою. З точки зору графіки, показана збірка є пейстгеном з помилками. Вихід у 2023 році? Не думаю», — bsidePL.

Найбільш розлого та яскраво описав власні враження Джо Скребелс, головний редактор Xbox Wire:

«STALKER 2: Heart of Chornobyl від початку справляє враження – у перші моменти можна побачити свого персонажа, Скіфа, який лежить на землі на у радіоактивному лісі лицем униз, а собака-мутант гризе йому ногу. Заклинило рушницю, але собаку випадково підхопила аномалія поблизу – та вибухнула.

… Найдивовижнішим елементом демонстраційної версії є свобода, яку вам пропонують. Розробник GSC Game World чітко пояснює, що це невеликий шматочок величезної гри, яка все ще у розробці, але за винятком короткої розмови з таємничим незнайомцем, який вказує нам поговорити з деякими місцевими жителями, демонстрація не вимагається робити нічого, крім дослідження оточення. Це чіткий маркер гри в цілому та світу, який пропонує вам вибір із самого початку та можливості зробити його таким, яким ви хочете. Цей вибір переслідує мене з самого початку – я пробираюся через контрольно-пропускний пункт, усіяний тілами, грабую все, що можу, перш ніж дістатися до халупи, оточеної собаками. Раптом я бачу, що з’являється якась фігура зі зброєю в руках – і одразу відкриваю вогонь. Я навіть не зрозумів, що вбиваю місцевих, до яких мене направили. Чудово, але гра не дає мені статусу невдач – я зробив свій, хоч і поспішний, вибір, і мені потрібно заплатити за наслідки. Я втрачаю можливість завершити побічний квест, але додаткова здобич, яку я отримую, не залишається непоміченою. Стрільба швидка та жорстока … з виразним ефектом навіть від найменшого пістолета. Я стикаюся з табором ворожих бандитів, які одразу нападають на місці та швидко проривають через них, але мені потрібно використовувати багато аптечок через величезну шкоду. Хитрий штучний інтелект дається взнаки: супротивник йде в обхід або вправно ховається та стріляє. GSC Game World демонструє потужність Unreal Engine 5, наповнюючи красою не найпривабливіший світ Зони. … Я прямую до мети: намагаюся знайти село Залісся. Але як тільки я дістався до нього, я чую місцеву радіопередачу, яка сповіщає про неминучий викид – я швидко з’ясовую, що це означає, коли вітер посилюється, небо стає криваво-червоним, а блискавка починає бити в землю. Я кидаюся до входу у сховище і бачу, як розігрується остання кат-сцена — з дверей виходить фігура в масці і миттєво затягує мого персонажа, який незабаром втрачає свідомість.»

Демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2, представлену ​​на Gamescom, не буде оприлюднено. Також не можна робити висновків за коментарями – гостям могли демонструвати не найактуальнішу збірку або спеціально підготовлену демонстрацію. Після гучної історії з витоком даних автори мають дбати про безпеку.

Хоча GSC Game World не повідомляла про перенесення релізу гри, інформація про це з’явилася на офіційному сайті. На сторінці для преси з’явився документ Fact Sheet, який говорить про перенесення гри:

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl виходить на ПК та Xbox Series X/S у першому кварталі 2024 року. Гра буде доступна в перший день у Game Pass, попередні замовлення відкриті на нашому вебсайті, а також у Steam та GOG. Попереднє замовлення фізичних видань також доступне на офіційному сайті».

Джерела: Aroged, Xbox Wire