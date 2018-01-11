Правительство Южной Кореи заявило о намерении заблокировать работу бирж криптовалют в стране, что резко обвалило курс Bitcoin

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Правительство Южной Кореи заявило о намерении заблокировать торговлю криптовалютами в стране. Это сразу же отразилось негативным образом на стоимости Bitcoin, валюта потеряла в цене около $2000.

В частности, министр юстиции Парк Санг-ки в четверг заявил, что правительство готовит законопроект о запрете торговли виртуальными валютами на внутренних биржах страны. Пресс-секретарь правительства добавил, что предлагаемый запрет на торговлю криптовалютами был объявлен после «достаточной дискуссии» с другими правительственными учреждениями, включая министерство финансов и финансовые регуляторы страны.

После появления предварительной версии законопроекта о запрете торговли криптовалютами потребуется, чтобы он был принят большинством Национального собрания, а на этот процесс может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

В результате такого жёсткого заявления правительства началась активная распродажа криптовалют на местных корейских и зарубежных биржах. В Южной Корее после заявления министра стоимость Bitcoin упала на 21%, хотя в этой стране цена биткоина всё ещё на 30% выше средних мировых значений. В других регионах снижение стоимости Bitcoin составило около 10%.

Вместе с тем, заявление министра не нашло поддержки среди корейцев. В тот же день более 55 тыс граждан присоединилось к петиции с просьбой о том, чтобы Голубой дом (официальная резиденция президента Южной Кореи) прекратил давление на криптовалюты. Это привело к тому, что сайт Голубого дома стал недоступным из-за резкого увеличения трафика.

Источник: Reuters