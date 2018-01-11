WSJ: Власти Китая уже приступили к сворачиванию деятельности майнеров. На страну приходится 80% майнинговых мощностей мира

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Ни для кого не секрет, что на Китай приходится львиная доля майнинговых мощностей мира (около 80%, по последним оценкам) и буквально на прошлой неделе Reuters сообщил об инициативе Народного банка Китая, касающейся ограничения объемов электроэнергии, затрачиваемой на майнинг криптовалют. Теперь издание The Wall Street Journal подтверждает эти данные.

По данным источникам, межведомственная группа по изучению финансовых рисков в интернете под руководством центрального банка Китая выпустила соответствующую директиву, предусматривающую постепенное сворачивание работы майнеров в Китае. Более того, по информации издания, региональные власти уже приступили к выполнению предписания, несмотря на то, что конкретных сроков прекращения работы майнеров в письме не было.

Основатель крупного майнингового пула F2Pool, на который приходится 9% произведенных за последний месяц биткоинов, подтвердил существование этих самых директив от местных властей.

По мнению экспертов, одновременное отключение расположенных в Китае мощностей маловероятно — в том числе потому, что Китай закручивает гайки в сфере оборота биткоинов на протяжении месяцев, и многие майнеры уже могли перевезти оттуда оборудование.

В то же время сотрудник американской компании Chainalysis, которая разрабатывает ПО против использования криптовалют в отмывании денег, отмечает, что в случае быстрого отключения китайских майнеров на стабилизацию системы биткоина могут уйти недели и месяцы.

Майнеры производят биткоины путем решения сложных математических задач на мощном компьютерном оборудовании. В Китае их «фермы» располагаются в основном в малонаселенных окраинных районах с недорогим электричеством и прохладным климатом. Как отмечает газета, 80% мощности, затраченной на создание биткоинов за последние 30 дней, приходится на Китай.

Источник: The Wall Street Journal и meduza