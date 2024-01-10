Правительство Китая заявило, что взломало Apple AirDrop и может определять источники сообщений. Ранее он использовался протестующими в Гонконге

Китайское государственное учреждение разработало способ идентификации пользователей, которые посылают сообщения через функцию AirDrop от Apple, как утверждает правительство Пекина, в рамках усилий по искоренению нежелательного контента.

Пекинский институт разработал методику взлома зашифрованного журнала устройства iPhone, чтобы идентифицировать номера и электронные адреса отправителей, обмениваемых контентом через AirDrop, сообщило городское судебное бюро. Полиция идентифицировала нескольких подозреваемых с помощью этого метода, не разглашая, был ли кто-либо арестован, передает Bloomberg.

Это повышает эффективность и точность раскрытия дел и предотвращает распространение неприемлемых высказываний, а также потенциальное плохое влияние. – отметили в бюро.

Декларация снова привлекла внимание к функции iPhone, которую активисты по всему миру используют для распространения своих сообщений. Эта функция, требующая только подключения к Bluetooth поблизости, широко использовалась протестующими для распространения продемократических лозунгов во время протестов в Гонконге в 2019 году.

Этот метод, названный в статье «технологическим прорывом», может дополнить меры, направленные на искоренение информации, которую Китай считает вредной. Он также добавляет больше неопределенности деятельности Apple в стране, где она уже сталкивается с жесткими ограничениями по контенту, в том числе на Apple TV и Books.

AirDrop позволяет быстро обмениваться файлами, такими как изображения, документы или видео, между устройствами Apple. Компания ограничила эту функцию на китайских iPhone с 2022 года после того, как сервис был использован протестующими для распространения изображений среди других владельцев устройств.

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