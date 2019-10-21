Представлен HTC Exodus 1s – недорогой блокчейн-смартфон с возможностью запуска полноценного Bitcoin-узла





После того, как в начале текущего года HTC анонсировала Exodus 1s – более доступную модификацию своего блокчейн-смартфона, тайваньская компания наконец официально представила этот аппарат. Главной особенностью устройства стало то, что его можно использовать как полноценный узел сети. Это означает, что пользователи могут самостоятельно осуществлять транзакции с биткоином, независимо от централизованной третьей стороны, продавать, одалживать и заимствовать криптовалюту. По словам производителя, у пользователей есть возможность управлять своим собственным децентрализованным банком из своего кармана.

Для запуска полноценного узла в цепи биткоина требуется много вычислительной мощности. Фактически, HTC рекомендует использовать эту функцию, когда смартфон подключен к сети Wi-Fi и находится на зарядке. Exodus 1s может хранить весь кошелёк Bitcoin. Чтобы им воспользоваться, понадобится карта памяти microSD объёмом не менее 400 ГБ (в комплект поставки не входит). Но её хватит на два года, поскольку размер кошелька составляет примерно 260 ГБ, и с каждым годом он будет увеличиваться на 60 ГБ. Как и его предшественник, Exodus 1s имеет встроенный фирменный кошелёк Zion, поддерживающий такие криптовалюты, как Bitcoin, Ether, Litecoin, Steller, а также токены ERC721 и ERC20 на основе Ethereum.

С точки зрения аппаратного обеспечения Exodus 1s выглядит не так внушительно. Смартфон оснащён устаревшим процессором Snapdragon 435, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея составляет 5,7 дюйма, соотношение сторон – 18:9, разрешение – 1280х720 пикселей. Также имеется разъём 3,5 мм для наушников, порт microUSB и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Для фото- и видеосъёмки используется одна основная камера на 13 Мп и одна фронтальная тоже на 13 Мп. Устройство работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo.

Стоимость Exodus 1s в Европе составит €219. Компания также планирует продавать его на Тайване, в Саудовской Аравии и ОАЭ. Как и раньше, смартфон можно будет купить за криптовалюту, HTC принимает Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance и Bitcoin Cash.

Источник: Engadget