Представлен смартфон Oppo F11 Pro с выдвижной фронтальной камерой и безрамочным экраном диагональю 6,53 дюйма

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В полку камерофонов с 48-мегапиксельными камерами снова прибыло. Компания Oppo (входит в концерн BBK Electronics вместе с Vivo и OnePlus) сегодня представила новый смартфон F11 Pro, выделяющийся рядом особенностей. Это модель среднего уровня с безрамочным дисплеем и выезжающей фронтальной камерой. Одновременно с F11 Pro была представлена обычная модель F11.

Единственное отличие — у обычного F11 фронтальная камера не выезжает, а врезана в каплевидный вырез по центру экрана.

Смартфон Oppo F11 Pro во многом похож на недавно представленную модель Vivo V15 Pro, за исключением более слабой аппаратной платформы. Вместо SoC Snapdragon 675 здесь установлена MediaTek Helio P70, в помощь которой предназначено 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти. Слота под карточки microSD традиционно не предусмотрено.

Фанатам бренда OnePlus следует обратить особое внимание на F11 Pro — так исторически сложилось, серия Oppo F из-за общей цепочки поставщиков делит дизайн с моделями OnePlus. В свое время OnePlus 6 позаимствовал дизайн лицевой панели с прямоугольным вырезом у Oppo F7, а прошлогодняя модель 6T получила дисплей с каплевидным вырезом, который первой примерила модель Oppo F9. Собственно, последние рендеры OnePlus 7 демонстрировали как раз экран без вырезов и отверстий, и выдвижную фронтальную камеру. Но если у OnePlus 7 выдвижной модуль фронтальной камеры был смещен влево относительно вертикальной оси, то в случае F11 Pro он расположен строго по центру.

По аналогии с Vivo V15 Pro, выдвижной модуль фронтальной камеры Oppo F11 Pro находится в блоке основой тройной камеры, который здесь выступает над поверхностью задней панели не так сильно. Впрочем, в случае Oppo F11 Pro фронтальная камера является 16-мегапиксельной (у обычного Oppo F11 такой же модуль), а не 32-мегапиксельной. Что интересно, выдвижной модуль фронтальной камеры Oppo F11 Pro выделяется прозрачными боками (разработчики говорят, что вдохновлялись… янтарем), которые «делают его похожим на готовый к использованию флакон духов». Странные ассоциации у разработчиков, но само по себе решение это достаточно оригинальное.

Смартфон Vivo V15 Pro оснащается экраном IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением 1080×2340 пикселей, занимающим 90,9% площади фронтальной панели. У обычного F11 используется такой же дисплей, только с вырезом.

Основная камера смартфона — сдвоенная с фотомодулями разрешением 48 и 5 Мп. Камера поддерживает специальный режим ночной съемки Ultra Night Mode, который по своей сути и принципу работы аналогичен Google Night Sight и Huawei’s Night Mode. То есть, служит для того, чтобы получать яркие и детализированные снимки в темное время суток. Разумеется, функции искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать людей и сцены, здесь тоже присутствуют. Собственно, говорится о возможности распознавания различных сцен в более чем двух десятках категорий для обеспечения правильной цветопередачи (функция Oppo Color Mapping).

Также стоит отметить аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, модуль NFC, поддержку двух карт SIM и быструю зарядку Oppo VOOC 3.0. Что интересно, смартфоны Oppo F11 и Oppo F11 Pro полностью идентичны по своим габаритам и массе: 161,3х76,1х8,8 мм при массе 190 г.

Немного странно видеть в Oppo F11 разъем MicroUSB, но зато есть порт 3,5 мм.

Смартфоны работают под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной надстройкой ColorOS 6.

Модель F11 предлагается в цветах Flourite Purple, Marble Green и Jewelry White, а F11 Pro доступна в градиентных заливках Thunder Black (смешаны три цвета) и Aurora Green (смешаны два цвета).

Новинки дебютировали в Индии, продажи на местном рынке стартуют 15 марта. Стоимость F11 составляет $283, цена F11 Pro выше — $354. Постепенно продажи охватят страны Юго-Восточной Азия, Ближнего Востока и Северной Африки.

Источник: The Verge, GSM Arena и Gizmochina (1 и 2)