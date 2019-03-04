Новый флагман OnePlus 7 обойдется без вырезов и отверстий в экране, получит выдвижную фронтальную камеру и тройную основную [Качественные рендеры и трехмерная модель]

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После множества утечек разной степени достоверности сегодня в сети появилось качественные рендеры и видео с трехмерной моделью флагманского смартфона OnePlus 7, который должен быть представлен летом. Источником выступает известный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@OnLeaks). Его модели, создаваемые по утекшим в сеть чертежам, последнее время всегда точно отображают реальный внешний вид грядущих аппаратов, так что сомневаться в достоверности не приходится.

На рендерах и видео показан смартфон с большим экраном без каких-либо вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Потенциальный дизайн OnePlus 7 предполагает очень узкие рамки со всех сторон дисплея, который загибается на боковые стороны, и выезжающий модуль фронтальной камеры. Последний почему-то сдвинут влево относительно вертикальной оси. Точно говорить о причине такого решения, которое совершенно точно вызовет негодование со стороны перфекционистов, пока невозможно. Но высока вероятность, что такое «неправильное» положение модуля обусловлено какими-то особенностями внутренней компоновки.

Смартфону OnePlus 7 приписывают экран диагональю 6,5 дюйма.

Блок основной камеры имеет вертикальную компоновку, размещен в центральной верхней части задней панели и насчитывает три модуля вместо двух у OnePlus 6T. Прошлогодний и пока актуальный OnePlus 6T оснащается подэкранным сканером отпечатком пальцев, так что новая OnePlus 7 с большой вероятностью тоже предложит подэкранный дактилоскоп. Вероятнее всего, это будет оптический датчик нового поколения.

На правой грани находится фирменный переключатель режимов уведомлений и кнопка питания, на левой — кнопки регулировки громкости. На нижней грани расположен разъем USB-C и решетка динамика.

По предварительным данным, OnePlus 7 получит SoC Qualcomm SnapDragon 855, 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ на накопителе, поддержку технологии быстрой зарядки OnePlus WARP Charge, а также защиту от пыли и влаги.

Практически одновременно с рендерами появилось и живое фото работающего OnePlus 7, подтверждающее дизайн и демонстрирующее функцию разблокировки по лицу.

Предположительно, OnePlus 7 будет представлен в июне.

Источник: Gizmochina и Slashleaks