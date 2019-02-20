Анонсирован смартфон Vivo V15 Pro – первая модель на базе SoC Snapdragon 675, оснащённая безрамочным дисплеем без выреза и выдвижной селфи-камерой

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Компания Vivo анонсировала выпуск нового смартфона Vivo V15 Pro. Эта модель первой на рынке получила мобильный процессор Snapdragon 675. Новинка также имеет и ряд других отличительных особенностей, таких как безрамочный дисплей без выреза, выдвижная камера для автопортретов и тройная основная камера.

Новый смартфон Vivo V15 Pro оснащается 6,39-дюймовым дисплеем Ultra FullView, который поддерживает разрешение Full HD+ 2340х1080 точек. Соотношение сторон составляет 19.5:9, при этом экран занимает 91,64% поверхности лицевой панели. Дисплей выполнен на базе технологии Super AMOLED. Под ним размещается сканер отпечатков пальцев.

В верхнем правом углу смартфона Vivo V15 Pro расположена выдвижная камера для автопортретов. Она основана на 32-мегапиксельном сенсоре Samsung ISOCELL GD1 и содержит объектив с диафрагмой f/2.0. На задней панели имеется тройной модуль камеры. Он оснащён основным 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL GM1 (объектив с диафрагмой f/1.8), дополнительным 8-мегапиксльным сенсором (объектив с диафрагмой f/2.4) и ещё одним 5-мегапиксельным сенсором (объектив с диафрагмой f/2.4). Камера дополнена автофокусом и LED вспышкой. Также пользователям предлагается большой набор функций на базе искусственного интеллекта. Среди них упоминаются AI Face Beauty, AI Selfie Lighting, AI Scene Recognition, AI Portrait Framing и AI Body Beauty. Отдельно упоминается ночной режим съёмки AI Super Night, позволяющий создавать чёткие снимки в темноте.

Смартфон Vivo V15 Pro содержит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, работающий на частоте до 2 ГГц и дополненный GPU Adreno 612. Устройство оснащено оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 ГБ. Ёмкость батареи составляет 3700 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки аккумулятора. Дополнительно сообщается о наличии двух слотов для SIM-карт с поддержкой Dual 4G VoLTE, модулей беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, модуля навигации GPS и 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников. В некоторых регионах устройство будет поставляться с модулем NFC. Однако огорчает использование проводного интерфейса microUSB 2.0, а не более передового USB Type-C. Аппарат имеет размеры 157,2×74,7×8,2 мм и массу 185 г. В качестве операционной системы используется фирменная оболочка FunTouch OS 5.0 на базе Android 9 Pie, дополненная специальным игровым режимом Game Mode 5.0.

Смартфон Vivo V15 Pro уже доступен для заказа в онлайн магазинах в Индии по цене около $407. Позже он появится в продаже и в других странах.

Источник: gizmochina, The Verge