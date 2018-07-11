Представлен смартфон Sony Xperia XA2 Plus с шестидюймовым дисплеем 18:9

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Еще в самом начале года были представлены смартфоны-середнячки Sony Xperia XA2 и Sony Xperia XA2 Ultra. И вот спустя полгода японский производитель решил обновить свое предложение в среднем сегменте. Сегодня без каких-либо церемоний была представлена новая модель Xperia XA2 Plus, которая, как и ее сестры, построена на SoC Snapdragon 630 и оснащается 23-мегапиксельной основной камерой MotionEye. Но новая модель получила боле крупный экран с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками. Собственно, в актуальной линейке смартфонов Sony это первая модель с экраном формата 18:9.

В Xperia XA2 Plus используется дисплей IPS размером 6 дюймов по диагонали и разрешением Full HD+ (2160х1080), защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Дизайн выдержан строго в соответствии с концепцией OmniPresence, дебютировавшей в начале года. Задняя панель корпуса — металлическая, в нее встроен дактилоскопический датчик.

В основе, как было упомянуто выше, лежит не самая новая SoC Snapdragon 630, которая по производительности примерно на 40% уступает новой Snapdragon 636. Объем ОЗУ составляет 4 или 6 ГБ, а встроенной памяти — 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации. Есть возможность использования карт microSD объемом до 400 ГБ.

Основная камера — это 23-мегапиксельный модуль Motion Eye, в составе которого сенсор Exmor RS оптического формата 1/2,3 дюйма и объектив с диафрагмой F/2,0 и ЭФР 24 мм. Максимальная светочувствительность — ISO 12800. Помимо роликов 4К есть возможность записывать замедленные видео со скоростью 120 к/с и разрешением Full HD. Фронтальной камере разрешением 8 Мп (Exmor R формата 1/4 дюйма) достался объектив с диафрагмой F/2,4 и углом поля зрения 120°. Стандартное ПО Камера предлагает массу функций и режимов, включая Bokeh Mode, Soft Skin и др.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0 LE и NFC. Он оснащен интерфейсом USB 3.1 с разъемом Type–C.

Из остального можно отметить качественную звуковую подсистему, которая поддерживает частоты оцифровки до 192 кГц и 24-разрядное представление данных, и наличие 3,5-мм аудиоразъема для подключения наушников.

Емкость аккумулятора равна 3580 мА·ч, поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Из коробки здесь идет ОС Android 8.0 Oreo. Габариты равны 157x75x9,6 мм при массе 205 г.

Цветовых вариантов у новинки четыре: черный, серебристый, золотистый и бирюзовый.

Данных о цене и сроках начала продаж пока нет, но не забываем, что Sony принадлежит к категории производителей, которые выпускают свои смартфоны не сразу после анонса, а тянут по несколько месяцев. Да и доступными ценами этот бренд никогда не славился. Прошлогодняя модель XA1 Plus стоила на старте около $380, можно ориентироваться на эту цену.

Источник: gsmarena