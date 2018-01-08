CES 2018: Sony представила новые смартфоны Xperia: середнячки XA2 и XA2 Ultra с упором на съемку фото, а также новый старый бюджетник L2 [CES 2018]

В последние годы производители смартфонов либо анонсировали новые значимые модели на выставке MWC, либо на собственных мероприятиях, но в этом году Sony решила отличиться и представила в нулевой день выставки CES 2018 новинки Xperia. Всего было представлено три модели: два середнячка Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra, а также бюджетная модель Xperia L2.

Буквально на днях мы публиковали официальные изображения всех представленных новинок, так что в плане дизайна для нас никаких откровений нет и каких-либо именно радикальных изменений во внешности пока нет, хотя определенные изменения все же имеются. Возможно, обещанный ранее принципиально новый дизайн завезут зарезервирован для старших моделей.

В случае моделей Xperia XA2 и XA2 Ultra главный упор производитель делает на фотографические возможности. При этом Sony Xperia L2 в плане характеристик не особо далеко ушел от предшественника и использует в качестве основы ту же SoC MediaTek MT6737T и тот же диагональ 5,5 дюйма разрешением 1280х720 пикселей.

Возросшие объемы памяти и более емкий аккумулятор – это, пожалуй, единственные существенные изменения в Xperia L2 по сравнению с предшественником. Говоря конкретнее, объем ОЗУ нарастили с 2 до 3 ГБ, а флэш-памяти — с 16 до 32 ГБ. Никуда не делся слот для microSD, поддерживающий носители объемом до 256 ГБ. Емкость аккумулятора увеличилась с 2620 мА•ч до 3300 мА•ч, что должно позитивно сказаться на автономности аппарата. Также в конфигурации Sony Xperia L2 можно отметить 13-мегапиксельную основную и восьмимегапиксельную фронтальную камеры.

Sony Xperia L2

Габариты Xperia L2 равны 150х78х9,8 мм при массе 178 г.

Отметим, что из коробки Xperia L2 работает под управление ОС Android 7.1.1, тогда как Xperia XA2 и XA2 Ultra получили актуальную Android 8.0 Oreo, что немного странно.

Sony Xperia XA2

Модели Xperia XA2 и XA2 Ultra используют одну и ту же SoC – Qualcomm Snapdragon 630, но не только она роднит эти две новинки, а еще и основная камера. В обоих случаях используется модуль с сенсором Exmor RS оптического формата 1/2,3 дюйма разрешением 23 Мп и объектив с диафрагмой и F2.0 и углом обзора 84°. Производитель отмечает максимальную светочувствительность, которая равна 12800 единиц ISO, поддержку съемки видео разрешением 4К и режим съемки с кадровой частотой 120 к/с, позволяющую при воспроизведении получить эффект замедления движения.

Sony XA2 Ultra

Другие параметры у Xperia XA2 и XA2 Ultra различаются. При одинаковом разрешении, равном 1920х1080 пикселей, дисплей Xperia XA2 имеет диагональ 5,2 дюйма, а дисплей XA2 Ultra – шесть дюймов. Оперативной памяти у Xperia XA2 установлено 3 ГБ, а флэш-памяти 32 ГБ. У XA2 Ultra объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а флэш-памяти 32 или 64 ГБ. Отметим, что только Xperia XA2 Ultra предлагает отдельный слот microSD, тогда как у двух других моделей он спаренный со слотом для второй карты SIM.

Фронтальная камера еще одно существенное различие между моделями Xperia XA2 и XA2 Ultra после экрана. У Xperia XA2 она обычная одинарная с сенсором Exmor R оптического формата 1/4 дюйма разрешением 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2.4 и углом обзора 120°. Модель Xperia XA2 Ultra может похвастать сдвоенной фронтальной камерой: основной модуль с оптической стабилизацией характеризуется разрешением 16 Мп (сенсор ExmorRS формата 1/2.6″) и широкоугольным объективом с диафрагмой F/2.0, тогда как дополнительный модуль имеет разрешение 8 Мп и располагает сверхширокоугольным объективом (120°) с диафрагмой F/2.4.

Емкость аккумулятора Xperia XA2 составляет 3300 мА·ч, а Xperia XA2 Ultra – 3580 мА·ч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0.

Еще можно отметить, что все три новые Xperia получили сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Габариты Xperia XA2 равны 142х70х9,7 мм при массе 171 г, а Xperia XA2 Ultra при массе 221 г имеет размеры 163х80х9,5 мм.

Все три новинки должны поступить в продажу в феврале, данных о цене пока нет. В случае Xperia XA2 покупатели смогут выбрать между серебристым, черным, синим и розовым вариантом цветового исполнения, для Xperia XA2 Ultra доступны серебристый, черный, синий и золотистый цвета корпуса, а для Xperia L2 – черный, золотистый и розовый цвета.

Источник: Engadget и cdrinfo