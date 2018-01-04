Представлена 10-нм SoC Samsung Exynos 9810 с существенно возросшей производительностью и поддержкой ИИ

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Samsung официально анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор Exynos 9810. Данный чип изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса второго поколения. В устройстве применяются вычислительные ядра собственной разработки третьего поколения, улучшенный LTE-модем, производительный процессор обработки изображений. Также сообщается о поддержке возможностей глубокого обучения.

В процессоре Samsung Exynos 9810 доступно 8 вычислительных ядер. При этом 4 из них являются производительными ядрами третьего поколения, а остальные 4 ядра оптимизированы для низкого энергопотребления при выполнении нересурсоёмких задач. Максимальная рабочая частота может достигать 2,9 ГГц. По сравнению с предшественником, новый чип обеспечивает прирост производительности на 40% в многоядерных тестах.

Интегрированные функции глубокого обучения и обеспечения безопасности позволяют создавать смартфоны, способные распознавать людей и объекты на фотографиях для быстрого поиска по изображениям. Поддерживается возможность гибридного распознавания лица пользователей в 3D на базе аппаратных и программных решений, биометрическая идентификация при помощи сканирования радужной оболочки глаза и отпечатка пальца.

Новый высокоскоростной LTE-модем позволит в потоков режиме просматривать или транслировать контент в разрешении 4K или с охватом 360 градусов. Отмечается, что модем Cat.18 LTE обеспечивает максимальную скорость загрузки данных до 1,2 Гбит/с и скорость передачи информации до 200 Мбит/с. Он поддерживает агрегацию шести несущих, конфигурацию 4×4 MIMIO и схему модуляции 256-Quadrature Amplitude Modulation.

Выделенный процессор обработки изображений и улучшенный кодек MFC (multi-format codec) в чипе Samsung Exynos 9810 позволят создавать смартфоны, способные снимать видео в разрешении 4K со стабилизацией, качественные фотографии в условиях слабой освещённости и осуществлять фокусировку в режиме реального времени. Также сообщается о поддержке воспроизведения видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду.

Компания Samsung уже начала массовое производство процессора Exynos 9810. Он будет демонстрироваться во время проведения выставки CES 2018 и появится в составе смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Также сообщается, что данный чипсет уже получил награду CES 2018 Innovation Awards HONOREE в категории продуктов Embedded Technologies.

Источник: gizmochina