Смартфон Huawei Mate 20 Pro позволит снимать видео с эффектом боке, приближением, художественными эффектами и даже под водой! (+ фото новых беспроводных наушников Huawei Freebuds 2 Pro)

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Только в прошлом месяце у нас начали продаваться полностью беспроводные наушники Huawei Freebuds (вот наш обзор этих наушников, если вы вдруг его пропустили), а на подходе уже модель второго поколения Huawei Freebuds 2 Pro. Известный инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) на своей страничке в Twitter выложил фото наушников Huawei Freebuds 2 Pro, размещенных на экране грядущего смартфона Huawei Mate 20 Pro.

Рядом находится небольшой футляр для зарядки наушников, который, к слову, обзаведется поддержкой беспроводной зарядки.

На днях проскакивало изображение, указывающее, что футляр можно будет заряжать от Mate 20 Pro, просто поместив его на экран смартфона.

Как видим, дизайн и самих наушников, и кейса в новом поколении несколько изменился. Особых подробностей о технических характеристиках новой модели нет, но упоминается поддержка Hi-Res Wireless Audio, увеличенная до 20 часов автономность и масса в 4,1 г для одного наушника. Напомним, нынешние Huawei Freebuds (каждый по отдельности) весят 5,6 г.

По предварительным данным, стоить новые Huawei Freebuds 2 Pro будут 160-180 евро.

Наушники Huawei Freebuds 2 Pro представят в Лондоне 16 октября одновременно с флагманскими смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro, артподготовка к анонсу которых уже давно идет полным ходом.

Кстати говоря, разработчики XDA-Developers, внимательно изучив последнюю версию прошивки EMUI, узнали, что камера Mate 20 Pro позволит вести запись с размытием фона, под водой, приближать картинку и применять к ней обилие различных художественных фильтров (AI Color, Blur, Filter, Hitchcock и Nostalgia).

Источник: Roland Quandt и XDA