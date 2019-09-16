Презентация Pixel 4 и других новинок Google пройдет в Нью-Йорке 15 октября

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Компания Google подтвердила, что пресс-конференция, посвященная анонсу ее новых смартфонов и прочих новинок, состоится 15 октября этого года в 17:00 по Киеву. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке и будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.

На прошлогодней пресс-конференции Made By Google наряду со смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL был представлен планшет Pixel Slate, новый медиаплеер Chromecast, а также умный дисплей Nest Hub. В этом году новинок тоже должно быть немало. В разосланном СМИ приглашении говорится «Приходите посмотреть несколько новых вещей, сделанных Google».

Звездами мероприятия должны стать смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, о которых мы узнали практически все за последний месяц утечек. Кроме того, Google может представить новое поколение домашнего помощника Google Home Mini под брендом Nest, ноутбук Google Pixelbook 2, новые наушники Pixel Buds и прочие новинки.

Источник: The Verge