Приложение Bye Bye Camera использует ИИ, чтобы удалить людей с фотографий

Художник из Нью-Йорка вместе с двумя своими друзьями из творческого коллектива Do Something Good создал мобильное приложение Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий. Программа использует алгоритм обнаружения объектов YOLO (You Only Look Once) с открытым исходным кодом для определения людей на изображении и систему искусственного интеллекта, позволяющую заполнить вырезанные фрагменты фоном, исходя из полученной информации.

Приложение Bye Bye Camera на текущий момент доступно только на платформе iOS за $2,99 и, по правде говоря, работает не всегда корректно. Обработка осуществляется очень медленно и зачастую очень грубо. Поэтому, если вы надеетесь быстро и качественно убрать на фото человека, лучше воспользоваться более профессиональным ПО, например, Photoshop. Bye Bye Camera – это скорее способ продемонстрировать «магию» машинного обучения, не более.

Подобные алгоритмы далеко не редкость. NVIDIA, например, недавно представила ряд инструментов на базе искусственного интеллекта, которые создают ландшафты и здания на основе пользовательских рисунков, а компания Adobe предлагает более качественное удаление объектов даже на видео. Сам же автор приложения рассматривает своё творение как художественный инструмент со всеми его ошибками и неточностями и не хочет ничего менять в нём.

