Паспорт не нужен. Правительство разрешило использовать для внутренних путешествий (авиа и ЖД) электронное водительское удостоверение

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Завтра, 30 января, мобильное приложение «ДіЯ» должно выйти из стадии закрытого бета-тестирования и стать доступно всем желающим. Сегодня Кабинет Министров Украины дал старт экспериментальному проекту — вместо обычного паспорта для путешествий по Украине самолетом или поездом можно будет использовать электронное водительское удостоверение.

«Кто из вас не забывал паспорт, когда он так нужен в аэропорту или в поезде. Согласитесь, значительно труднее забыть телефон, от которого мы почти сутками не отходим», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Примечательно, что обычные пластиковые права для внутренних авиаперелетов не подходят, хотя это обещают изменить в обозримом будущем.

Уже в следующем месяце должен состоятся запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты, которые тоже можно будет использовать во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны, а также во многих других ситуациях. Кроме того, вскоре в приложении должен появиться полный набор водителя, а также электронные версии студенческого и ученического билетов.

Источник: Facebook