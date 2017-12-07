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Приложение OneDrive для Android получило новый дизайн и вкладку Me
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Приложение OneDrive для Android получило новый дизайн и вкладку Me

Приложение OneDrive для Android получило новый дизайн и вкладку Me

Корпорация Microsoft обновила мобильное приложение OneDrive для платформы Android.

Большинство нововведений в OneDrive для Android имеют косметический характер. Приложение получило новый дизайн и теперь имеет более современный и опрятный внешний вид. Теперь внешний вид OneDrive соответствует рекомендациям к дизайну приложений для Android. В нижней части приложения имеется панель с управляющими элементами.

Также имеются и незначительные функциональные нововведения. Так, добавлена новая вкладка под названием Me. Здесь группируются уведомления, файлы с возможностью офлайн доступа, корзина с удалёнными файлами и сведения о тарифном плане OneDrive.

Обновлённая версия приложения OneDrive для Android уже доступная для загрузки в магазине Google Play Store.

Источник: gsmarena

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