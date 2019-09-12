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Приложение Samsung PlayGalaxy Link позволит транслировать ПК игры на мобильные устройства Galaxy

Приложение Samsung PlayGalaxy Link позволит транслировать ПК игры на мобильные устройства Galaxy

Приложение Samsung PlayGalaxy Link позволит транслировать ПК игры на мобильные устройства Galaxy


Компания Samsung выпустила бета-версию приложения PlayGalaxy Link, которое позволяет транслировать игровой процесс с компьютера на смартфон. Благодаря этому можно играть локально через Wi-Fi или даже в дороге через мобильное соединение 4G.

При этом для комфортной игры на мобильном устройстве потребуется использовать контроллер. При этом поддерживаются как Bluetooth-геймпады, так и наборы мышь/клавиатура. В крайнем случае, можно воспользоваться экранными органами управления, правда играть в таком случае будет менее комфортно.

Для использования Samsung PlayGalaxy Link потребуется компьютер с Windows 10 на базе процессора Intel Core i5 или лучше, минимум 8 ГБ ОЗУ, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 550. Также потребуется использовать роутер с гигабитной пропускной способностью. После установки приложения на компьютер оно автоматически создаст перечень доступных игр. Если же приложение пропустит какую-либо игру, её можно будет добавить в список вручную.

В настоящее время приложение Samsung PlayGalaxy Link доступно в США и Южной Корее для смартфонов Galaxy Note10 и Note10 +. В ближайшее время планируется добавить поддержку большего количества стран и устройств Samsung (включая планшеты). Загрузить настольное и мобильное приложение можно на сайте PlayGalaxy.com.

Источник: gsmarena

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