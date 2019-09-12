Приложение Samsung PlayGalaxy Link позволит транслировать ПК игры на мобильные устройства Galaxy

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Компания Samsung выпустила бета-версию приложения PlayGalaxy Link, которое позволяет транслировать игровой процесс с компьютера на смартфон. Благодаря этому можно играть локально через Wi-Fi или даже в дороге через мобильное соединение 4G.

При этом для комфортной игры на мобильном устройстве потребуется использовать контроллер. При этом поддерживаются как Bluetooth-геймпады, так и наборы мышь/клавиатура. В крайнем случае, можно воспользоваться экранными органами управления, правда играть в таком случае будет менее комфортно.

Для использования Samsung PlayGalaxy Link потребуется компьютер с Windows 10 на базе процессора Intel Core i5 или лучше, минимум 8 ГБ ОЗУ, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 550. Также потребуется использовать роутер с гигабитной пропускной способностью. После установки приложения на компьютер оно автоматически создаст перечень доступных игр. Если же приложение пропустит какую-либо игру, её можно будет добавить в список вручную.

В настоящее время приложение Samsung PlayGalaxy Link доступно в США и Южной Корее для смартфонов Galaxy Note10 и Note10 +. В ближайшее время планируется добавить поддержку большего количества стран и устройств Samsung (включая планшеты). Загрузить настольное и мобильное приложение можно на сайте PlayGalaxy.com.

Источник: gsmarena