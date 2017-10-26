Приложение Skype для Android достигло рубежа в 1 млрд загрузок

Приложение Skype нельзя назвать очень популярным мессенджером на мобильных устройствах. Причинами тому являются неторопливость приложения и высокий расход заряда батареи.

Тем не менее, Microsoft пытается исправить эту ситуацию. В этом году была выпущена переработанная версия Skype с новым дизайном и дополнительными функциями. Позже в приложение были добавлены дополнительные возможности. И, судя по всему, такой подход Microsoft приносит свои плоды. Приложение Skype для Android преодолело рубеж в 1 млрд загрузок.

Отметим, 100 млн загрузок приложение Skype для Android достигло в июле 2013 года, а в феврале 2015 года сообщалось о результате в 500 млн загрузок.

Источник: gsmarena