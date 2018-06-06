«ПриватБанк» помог киберполиции «накрыть» на горячем группу мошенников и внедрил в банкоматы систему защиты от кибервзлома

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Государственный «ПриватБанк» поделился двумя новостями, касающимися безопасности при использования банковских карт. Во-первых, была задержана группа лиц, занимающаяся мошенничеством с банковскими картами. Во-вторых, «ПриватБанк» оснастил свои банкоматы системой защиты от кибервзлома. Рассмотрим по порядку.

Сообщается, что 5 июня в рамках проведения следственных действий по уголовному производству по обращению ПАО КБ «ПриватБанк», были проведены санкционированные обыски по адресам проживания подозреваемых в мошенничестве на территории Киева. В обысках принимали участие сотрудники отдела противодействия преступлениям в сфере платежных систем Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Также сообщается о содействии со стороны сотрудников «ПриватБанка».

По итогам обысков изъято большое количество устройств для несанкционированного считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов клиентов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали своё мошенническое оборудование, приборы для изготовления поддельных банковских карт. Также полицией изъяты более 500 пластиковых карт с магнитной полосой, включая «белый пластик», куда преступники записывали скомпрометированную банковскую информацию, а также компьютерную технику, деньги.

Сейчас правоохранителями принимаются меры по подготовке ходатайств об избрании меры пресечения фигурантам и объявлению подозрений в совершении ими тяжких преступлений.

Вместе с тем, «ПриватБанк» внедрил в своей сети банкоматов новую систему безопасности, которая позволяет обеспечить максимальную защиту банкоматной сети от попыток кибервзлома путем вмешательства в работу операционной системы АТМ. Как сообщили в Службе безопасности банка, новое технологическое решение установлено на более чем 7100 банкоматов «ПриватБанка».

«Система тотальной защиты банкоматов «ПриватБанка» от физического взлома сделала практически невозможным безнаказанный доступ к финансовым средствам со стороны грабителей, – отметил руководитель Службы безопасности «ПриватБанка» Сергей Болотин. – Новая система защиты от кибервзлома делает практически бесполезными и попытки постороннего воздействия на работу компьютерной системы банкомата».

По данным Службы безопасности «ПриватБанка», система защиты от кибервзлома позволяет как определять и своевременно реагировать на попытки постороннего подключения к внутренним системам банкомата, так и блокировать работу АТМ при угрозе вмешательства в его операционную систему с помощью вредоносных компьютерных программ.

Источник: «ПриватБанк» 1, 2