«ПриватБанк» продлил действие всех платежных карт на 180 дней

На период военного положения, срок действия всех платежных карт ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней.

В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и обналичивания. В случае истечения срока действия вашей платежной карты не нужно перевыпускать или менять на новую, так как посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.

Также ПриватБанк с сегодняшнего дня и до конца марта отменил для всех торговых предприятий и компаний комиссии за прием безналичной оплаты картами через терминалы на кассах.

Максимальная безопасность каждого украинца является для нас главным приоритетом, и использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличных денег является лучшим шагом для этого.

Ради безопасности каждого украинца мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности.

По состоянию на сегодня, 5 марта 2022 года, в Украине работают: