«ПриватБанк» совместно со стартапом MAWI запускают платёжный браслет с биометрией на базе ЭКГ
«ПриватБанк» вместе с украинским стартапом MAWI Solutions (занимается разработкой биометрических браслетов), представили платёжный браслет MAWI Pay, оснащённый технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Браслет позволяет осуществлять расчёты за товары и услуги бесконтактным способом, просто приложив устройство к платежному терминалу. Аутентификация владельца браслета происходит с помощью электрокардиограммы, которая проверяется браслетом. Отмечается, что если он надет на руку другого человека, устройство распознает это и отключит функцию платежей.
По словам разработчиков, точность определения личности по ЭКГ сравнима с точностью идентификации по отпечаткам пальцев и других биометрических технологий. Только владелец сможет совершать платежи при помощи браслета в торговых точках — можно не опасаться, что браслет будет утерян или украден, и кто-то опустошит счёт владельца браслета.
«Мы провели множество исследований, чтобы быть уверенными, что ЭКГ – уникальный биометрический идентификатор. Наши алгоритмы научились определять с высокой точностью человека всего по нескольким ударам сердца. На качество распознавания не влияют ни физические нагрузки, ни изменения возраста человека, ни стресс», — заявил СЕО MAWI Рон Фридман.
На оттачивание технологии разработчики потратили около года. В ближайшее время её будут проверять совместно со швейцарскими учёными из института Idiap Martigny, чтобы MAWI Pay мог официально получить статус биометрики.
Совместно с украинским медицинским стартапом запилили ЕКГ браслет (не цирконий) для платежей 💪#Finovatespring2018https://t.co/QOnEoLQlvd pic.twitter.com/CnDEYP1VrK
— PrivatBank (@privatbankua) 15 мая 2018 г.
В проекте также приняли участие «ПриватБанк» и Mastercard, которые взяли на себя разработку и интеграцию платёжных решений. Прототип представили на международной выставке FinovateSpring 2018 в Сан-Франциско.
«Для нас это очень интересный опыт создания платёжного решения на стыке медтеха и финансовых технологий, мы получили очень много позитивных отзывов от банкиров из США, которые были на конференции, и готовимся продолжить работу над запуском этого решения для клиентов», – прокомментировал креативный директор «ПриватБанка» Егор Аветисов.
По данным исследований Mastercard, 37% украинцев готовы платить с помощью носимых устройств и 34% отдают предпочтение биометрическим способам подтверждения платежей.
«Это одни из самых высоких показателей среди европейцев», — заявил директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин.
Источник: AIN