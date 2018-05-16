«ПриватБанк» совместно со стартапом MAWI запускают платёжный браслет с биометрией на базе ЭКГ

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«ПриватБанк» вместе с украинским стартапом MAWI Solutions (занимается разработкой биометрических браслетов), представили платёжный браслет MAWI Pay, оснащённый технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Браслет позволяет осуществлять расчёты за товары и услуги бесконтактным способом, просто приложив устройство к платежному терминалу. Аутентификация владельца браслета происходит с помощью электрокардиограммы, которая проверяется браслетом. Отмечается, что если он надет на руку другого человека, устройство распознает это и отключит функцию платежей.

По словам разработчиков, точность определения личности по ЭКГ сравнима с точностью идентификации по отпечаткам пальцев и других биометрических технологий. Только владелец сможет совершать платежи при помощи браслета в торговых точках — можно не опасаться, что браслет будет утерян или украден, и кто-то опустошит счёт владельца браслета.

«Мы провели множество исследований, чтобы быть уверенными, что ЭКГ – уникальный биометрический идентификатор. Наши алгоритмы научились определять с высокой точностью человека всего по нескольким ударам сердца. На качество распознавания не влияют ни физические нагрузки, ни изменения возраста человека, ни стресс», — заявил СЕО MAWI Рон Фридман.

На оттачивание технологии разработчики потратили около года. В ближайшее время её будут проверять совместно со швейцарскими учёными из института Idiap Martigny, чтобы MAWI Pay мог официально получить статус биометрики.

В проекте также приняли участие «ПриватБанк» и Mastercard, которые взяли на себя разработку и интеграцию платёжных решений. Прототип представили на международной выставке FinovateSpring 2018 в Сан-Франциско.

«Для нас это очень интересный опыт создания платёжного решения на стыке медтеха и финансовых технологий, мы получили очень много позитивных отзывов от банкиров из США, которые были на конференции, и готовимся продолжить работу над запуском этого решения для клиентов», – прокомментировал креативный директор «ПриватБанка» Егор Аветисов.

По данным исследований Mastercard, 37% украинцев готовы платить с помощью носимых устройств и 34% отдают предпочтение биометрическим способам подтверждения платежей.

«Это одни из самых высоких показателей среди европейцев», — заявил директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин.

Источник: AIN