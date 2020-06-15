ПриватБанк запустил единое мобильное приложение «Приват24» для физлиц и предпринимателей (ФОП)

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ПриватБанк запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOS. Таким образом теперь более 700 тысяч предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, смогут работать со счетами в привычном для них «Приват24 для физических лиц».

Чтобы воспользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

«Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы — так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей в Приват24 для физических лиц. В дальнейшем мы планируем упростить функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно сделать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес, а также сделаем практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка» — отметил руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

В банке отметили, что по данным исследования компании GfK, более 65% украинских предпринимателей назвали ПриватБанк основным банком для своего бизнеса. С начала 2017 года активная клиентская база ПриватБанка увеличилась на более чем 200 тыс. предпринимателей.

Источник: ПриватБанк