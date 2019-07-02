Призовой фонд турнира The International 2019 уже превысил $25,6 млн (предыдущий рекорд), хотя до финала еще больше месяца





Каждый год повторяется одна и та же ситуация: общими стараниями фанатов Valve призовой фонд турнира The International — крупнейшего соревнования по Dota 2 и одного из важнейших событий в мире киберспорта — стабильно обновляет рекорды. В прошлом году он достиг небывалых по меркам киберспорта размеров ($25,6 млн), в этом же итоговая сумма будет еще внушительней. Собственно, на момент написания новости призовой фонд The International 2018 превысил $25,66 млн. А ведь до начала турнира осталось еще больше месяца, в течение которого сумма призовых будет только расти.

Как и в прошлые годы, сама Valve выделила $1,6 млн, а дальнейшее наполнение зависит от игроков Dota 2. Приобретая пропуск «Боевой пропуск» стоимостью $10 или уровни к нему, они спонсируют турнир. Каждый купленный боевой пропуск — это + $2,5 в общую копилку.

Что интересно, в этом году сумма в $25,5 млн была собрана за 55 дней. То есть, ровно вдвое быстрее, чем в прошлом (110 дней).

Остается добавить, что финальная часть The International 2019 пройдет с 20 по 25 августа в Шанхае на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». На протяжении шести дней 18 сильнейших команд со всего света будут соревноваться за внушительный призовой фонд и чемпионское звание. В прошлом году победителем турнира The International стала команда из Европы OG (ранее известная как monkey Business). За победу игроки получили более $11 млн.

Источник: dota2.prizetrac.kr