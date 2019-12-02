Продажи смартфонов Redmi Note 8 превысили 10 миллионов менее чем за три месяца — на месяц быстрее Redmi Note 7
Сегодня глава бренда Redmi и по совместительству вице-
В последний раз Redmi отчитывался о продажах Redmi Note 7 накануне анонса Redmi Note 8 в августе. Тогда сообщалось о том, что серия разошлась тиражом боле 20 млн устройств, а мы предполагали результат 25 млн штук по итогам года.
В компании также похвастались, что за первый день было реализовано 300 000 смартфонов Redmi Note 8 Pro (китайцев SoC MediaTek Helio G90T ничуть не смутила), а в среднем ежедневно продается по 110 000 смартфонов серии.
По случаю такого радостного события производитель временно снизил цену Redmi Note 8 (в версии 6/128 ГБ) до $185 (размер скидки — $14) на официальном сайте, скидка действует только в Китае.
Напомним, смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro были представлены в Китае 29 августа и почти сразу поступили в продажу на домашнем рынке. Старшая модель Redmi Note 8 Pro добралась до рынка Украины достаточно оперативно спустя месяц после выхода в Китае, а младшая, которая у нас называется Redmi Note 8T начала продаваться в Украине и Европе в прошлом месяце.
Следующим важным смартфоном бренда станет модель Redmi K30 с отверстием в экране и поддержкой 5G, его анонс ожидается уже завтра.
Несмотря на успехи суббренда Redmi, в целом продажи смартфонов Xiaomi, как мы узнали из недавнего отчета, снижаются второй квартал подряд, а производитель продает смартфоны при валовой марже 9%, что почти вдвое больше обещанного значения.
Источник: Weibo