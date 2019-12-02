Продажи смартфонов Redmi Note 8 превысили 10 миллионов менее чем за три месяца — на месяц быстрее Redmi Note 7

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Сегодня глава бренда Redmi и по совместительству вице- президент Xiaomi Лю Вейбинг сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 перевалили за отметку в 10 миллионов штук. Этих впечатляющих результатов суббренду Xiaomi удалось достичь менее чем за три месяца. Для сравнения, предыдущей серии Redmi Note 7, которая была очень популярной, для взятия этого рубежа понадобилось на месяц больше.

В последний раз Redmi отчитывался о продажах Redmi Note 7 накануне анонса Redmi Note 8 в августе. Тогда сообщалось о том, что серия разошлась тиражом боле 20 млн устройств, а мы предполагали результат 25 млн штук по итогам года.

В компании также похвастались, что за первый день было реализовано 300 000 смартфонов Redmi Note 8 Pro (китайцев SoC MediaTek Helio G90T ничуть не смутила), а в среднем ежедневно продается по 110 000 смартфонов серии.

По случаю такого радостного события производитель временно снизил цену Redmi Note 8 (в версии 6/128 ГБ) до $185 (размер скидки — $14) на официальном сайте, скидка действует только в Китае.

Напомним, смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro были представлены в Китае 29 августа и почти сразу поступили в продажу на домашнем рынке. Старшая модель Redmi Note 8 Pro добралась до рынка Украины достаточно оперативно спустя месяц после выхода в Китае, а младшая, которая у нас называется Redmi Note 8T начала продаваться в Украине и Европе в прошлом месяце.

Следующим важным смартфоном бренда станет модель Redmi K30 с отверстием в экране и поддержкой 5G, его анонс ожидается уже завтра.

Несмотря на успехи суббренда Redmi, в целом продажи смартфонов Xiaomi, как мы узнали из недавнего отчета, снижаются второй квартал подряд, а производитель продает смартфоны при валовой марже 9%, что почти вдвое больше обещанного значения.

Источник: Weibo