Смартфон Redmi Note 8T с NFC поступит в продажу в Украине с 14 ноября по цене 6000 грн

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Только вчера состоялся официальный анонс смартфона Redmi Note 8T в Европе, а сегодня уже стали известны цена и дата начала продаж этой модели и для украинского рынка.

Напомним, смартфон Redmi Note 8T является почти полной копией модели Redmi Note 8, но отличается наличием модуля NFC и комплектного зарядного устройства с поддержкой быстрой зарядки. Аппарат содержит IPS дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением Full HD+ 2340×1080 точек. Экран занимает 88,3% площади лицевой панели и содержит каплеобразный вырез в верхней части. Новинка несёт на борту процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Тройной слот позволяет одновременно устанавливать и карту памяти, и две SIM-карты.

На задней панели расположилась камера на базе четырёх модулей. Главный модуль – на 48 Мп. Также доступны сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль,2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. На лицевой панели доступна 13-мегапиксельная камера с поддержкой распознавания лица пользователя. На задней расположился сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Redmi Note 8T содержит батарею ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку с передачей 18 Вт энергии. И соответствующее зарядное устройство входит в комплект поставки. Аппарат содержит модуль NFC и поддерживает Google Pay. Ещё в смартфоне есть 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников, порт USB Type-C, инфракрасный порт для управления домашней техникой. Из коробки устройство работает под управлением оболочки MIUI 10 на базе операционной системы Android 9 Pie.

Смартфон Redmi Note 8T уже доступен для предварительного заказа в Украине по цене 5999 грн. Фактические продажи стартуют 14 ноября. На выбор пользователей будут доступны белый, серый и синий варианты цветового исполнения корпуса.