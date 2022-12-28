Продажи Samsung Galaxy S22 не оправдывают прогнозов – чтобы достичь цели корейская компания должна реализовать 30 млн до анонса Galaxy S23

Ожидалось, что серия Galaxy S22 укрепит позиции Samsung как ведущего производителя на рынке смартфонов, но продажи флагманской линейки не достигли поставленных целей.

Samsung повысил среднюю цену продаж (ASP) своих устройств всего на 2%, тогда как Apple зафиксировала рост на 7%.

Корейские СМИ и аналитики отметили, что Samsung может потерять свой премиальный имидж за рубежом, поскольку наиболее продаваемой моделью стал супердоступный Galaxy A12, а продажи складных устройств тоже не оправдали ожиданий в США. Прогнозируется, что падение продаж сохранится в течение праздничного периода.

Исследования показывают, что цели продаж в 30 миллионов единиц Samsung не достигнет и до анонса новой линейки Galaxy S23 (который, вероятно, состоится 1 февраля 2023 года). Даже несмотря на рост продаж Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, снижение интереса к классическому флагману негативно влияет на общие результаты корейской компании.

Отмечается, что выручка компании упала на 4%, а доля продаж смартфонов уменьшилась – всего на 0,2%.

Galaxy Z Flip4 тоже пока отстает от своего предшественника Galaxy Z Flip3 по уровню продаж. Доля поставок нового складного устройства Samsung не превышала 10% в Канаде, США и у азиатских соседей Японии и Китае.

В августе 2022 года Samsung снова пересматривал производственную стратегию на 2022 год. Первоначальная цель производства составляла 334 млн смартфонов Samsung за год. Компания собиралась произвести 284 млн на собственных мощностях, предоставив производство оставшихся 50 млн своим партнерам. Из них планировалось отгрузить 300 млн единиц. Тем не менее компания пересмотрела это число до 260 млн и сократила производственный план на октябрь и ноябрь до 34 млн единиц, что намного меньше обычного количества для этого периода, утверждают инсайдеры.

Источник: gsmarena