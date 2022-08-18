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Samsung снова сокращает производство смартфонов и корректирует план на 2022 год — с 300 млн до 260 млн штук

Samsung снова сокращает производство смартфонов и корректирует план на 2022 год — с 300 млн до 260 млн штук

Влияние пандемии на рынок смартфонов ослабло, но возникли новые неприятности – спад мировой экономики, инфляция, проблемы с цепочками поставок и снижение спроса. Это вынудило Samsung пересмотреть производственную стратегию на 2022 год.

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Samsung снова сокращает производство смартфонов и корректирует план на 2022 год — с 300 млн до 260 млн штук

Первоначальная цель производства составляла 334 млн смартфонов Samsung за год. Компания собиралась произвести 284 млн на собственных мощностях, предоставив производство оставшихся 50 млн своим партнерам.

Из них планировалось отгрузить 300 млн единиц. Тем не менее, компания пересмотрела это число до 260 млн и сократила производственный план на октябрь и ноябрь до 34 млн единиц, что намного меньше обычного количества для этого периода, утверждают инсайдеры.

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Samsung снова сокращает производство смартфонов и корректирует план на 2022 год — с 300 млн до 260 млн штук

Для сравнения, у Samsung был слабый 2020 год из-за пандемии – год она отгрузила 250 млн смартфонов. В 2021 году было произведено 300 млн единиц и отгружено 270 млн из них (на 10 млн больше, чем новый план на этот год).

Источники отмечают, что конкурент Samsung, компания Apple стала единственной, на которую практически не повлияла ситуация среди производителей смартфонов.

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Источники: GSMArena, THE ELEC


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