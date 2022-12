Серия Samsung Galaxy S23 выйдет в розово-фиолетовом и зеленом оттенках, получит аккумуляторы с большей емкостью и дисплеи яркостью до 1750 нт

Официальный анонс серии Samsung Galaxy S23 состоится примерно через месяц, но инсайдеры продолжают искать подсказки относительно деталей и характеристик новой серии.

Предыдущие утечки демонстрировали, что модельная линейка новых флагманов Samsung получит минимальные обновления: S23 Ultra будет выглядеть практически идентично S22 Ultra, тогда как стандартные устройства S23 будут иметь незначительные изменения в матрице камер.

91Mobiles продемонстрировал несколько официальных маркетинговых изображений, которые позволяют нам подробнее рассмотреть серию Galaxy S23 в их фирменных цветах. Для Galaxy S23 Plus доступен розово-фиолетовый цвет, а для Galaxy S23 Ultra – уникальный зеленый оттенок, также ожидаются другие цветовые решения.

В прошлом году для серии Galaxy Samsung выбрал светло-розовый цвет для S22/S22 Plus и насыщенный зеленый для Ultra. Модели 2023 года не выделяются чем-то особенным, но сами цвета выглядят довольно приятно.

Кроме того, инсайдер Ахмед Квайдер опубликовал еще несколько деталей по характеристикам дисплея и аккумуляторов будущих флагманов:

⭕️officially and exclusively

It turns out to me with time that the development and improvement is more this year in S23/S23+👏

An amazing thing is that the S23/ S23+ screen brightness support is 1750nits🤩

In addition to the design change &development of a larger 200mAh battery pic.twitter.com/BQ4wgga28B

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 26, 2022