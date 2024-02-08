Новости Кино 08.02.2024 в 14:41 comment views icon

Продолжение «Моаны», «Зверополиса» и «Холодного сердца» — Disney обнародовал список и даты будущих релизов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Продолжение «Моаны», «Зверополиса» и «Холодного сердца» — Disney обнародовал список и даты будущих релизов

Первой челлендж по выходу сиквелов анимационных творений студии начнет «Моана 2» с дебютом в кинотеатрах в ноябре 2024-го года.

Отмечается, что продолжение «Моаны» предварительно планировали разработать как сериал, но в конце концов сосредоточились на полнометражном анимационном фильме.

«Получив неожиданный сигнал от своих предков, Моана должна отправиться в далекие моря Океании и в опасные воды, чтобы окунуться в невероятное приключение».

Режиссер «Моаны 2» — Дэйв Деррик-младший, а музыку написали Эбигейл Барлоу и Эмили Бер, а также Опетаи Фоаи и Марк Манчина, которые работали над первым фильмом.

Первый мультфильм заработал для Disney более $680 млн в прокате, и в прошлом году получил дополнительное внимание с более чем 1 млрд часов трансляций на стриминговом сервисе студии.

Тем временем, другой долгожданный анимационный сиквел — «Зверополис 2» — дебютирует в ноябре 2025 года. Оригинал заработал в 2016-м более $1 млрд в мировом прокате и получил «Оскар» как лучший анимационный фильм.

«Холодное сердце 3» и «Историю игрушек 5» ожидаем уже в 2026 году.

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Оригинальное «Холодное сердце» и его продолжение 2019 года стали большими хитами для Disney — по данным Variety, «Холодное сердце 2» остается крупнейшим анимационным релизом всех времен с $1,45 миллиарда кассовых сборов (оригинал собрал ненамного меньше — $1,33 млрд).

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Тем временем перезапуск фильма «Чужой» 20th Century от Феде Альвареса теперь известен под названием «Alien: Romulus». Согласно описанию, «молодые люди из далекого мира столкнутся с самой ужасной формой жизни во Вселенной». Релиз все еще запланирован на 16 августа 2024 года, а главные роли у Кейли Спейни, Изабелы Мерсед, Эйлин Ву, Спайка Фирна, Дэвида Йонссона и Арчи Рено. Новая полнометражная история не связана с сериалом FX.

Среди прочего руководитель Disney Боб Айгер подтвердил разработку фильма «Мандалорец и Грогу» от Джона Фавро, который начнет новую волну фильмов вселенной «Звездных войн». Релиз, вероятно, состоится в 2026 году, а съемки стартуют в этом году.

Предварительно были анонсированы еще как минимум три фильма из вселенной «Звездных войн»  — это работа Шармин Обейд-Чиной с Дейзи Ридли в главной роли; лента Джеймса Мэнголда, посвященная «первому джедаю»; а также работа режиссера анимации Дэйва Филони, которая сосредоточится на Новой республике и будет связана с сериалами «Асока», «Мандалорец» и «Книга Бобы Фета».

Контекст

Disney в 2023 году столкнулся с чёрной «кассовой» полосой, не получив ни одного «фильма-миллиардера» и отметился сразу двумя провальными дебютами за месяц: анимационный фильм «Желание» заработал неутешительные $49 млн (фильм обошелся Disney в $200 млн), а супергероика «Марвелы» достигла звания фильма киновселенной Marvel с самыми низкими кассовыми сборами в истории.

Disney не имеет ни одного своего фильма в тройке лидеров 2023 года, где главные места принадлежат Warner Bros. с «Барби» ($1,4 млрд) и Universal с «Супер Марио» ($1,3 млрд) и «Оппенгеймером» ($950 млн). Для сравнения: в 2019 году целых 7 релизов студии, включая «Мстители: Финал» и «Король Лев», заработали более $1 миллиарда во всем мире. Поэтому, судя по планам на будущее, студия решила сосредоточиться на своей коллекции финансово успешных анимационных проектов, чтобы хотя бы вернуть предыдущие кассовые показатели.

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