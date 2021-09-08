



В Україні розпочато масштабний проєкт “Трипільська пектораль” — це оновлена експозиція в державному історико-культурному заповіднику “Трипільська культура”, що також матиме віртуальний аналог і пропонуватиме тривимірну візуалізацію експонатів у доповненій реальності.

«Трипільська культура» — державний історико-культурний заповідник, до складу якого входить 11 трипільських поселень розташованих на Черкащині. Це найбільший у Східній Європі заповідник, присвячений одній археологічній культурі. Діяльність заповідника фокусується на охороні та збереженні трипільського культурно-археологічного шару, наукових дослідженнях трипільської культури та популяризації знань про неї. Наукові фонди трипільських артефактів заповідника, на сьогодні, є одними з найповніших в Україні, а його музейна експозиція нараховує більше 500 експонатів. Крім того, заповідник є ініціатором створення першої відкритої онлайн-бази трипільських артефактів.

Експозиція Державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» буде сформована з 7-ми музейних зал, що послідовно і комплексно розкриватимуть феномен трипільської культури та демонструватимуть різноманітні артефакти: ритуальну кераміку, знаряддя праці та предмети побуту, зброю, фрагменти жител, а також посуд різних періодів. Крім того, відвідувач зможе детально ознайомитися із загальною характеристикою трипільської культури на фоні світових процесів, її походженням та поширенням, а також із джерелами, що дозволять краще зрозуміти феномен трипільської культури.

Кожен із нас знайомий із терміном “трипільська культура”, та з багатьох причин ми якнайперше асоціюємо його із нудними уроками історії у початкових класах, а не з перспективним і масштабним полем для історичних і культурних досліджень. Мета проєкту — актуалізувати феномен трипільської культури та помістити його у сучасний контекст.

“Нова експозиція відрізнятиметься від старої не просто тим, що ми помістимо експонати у нові вітрини і перефарбуємо стіни — вона зміниться на усіх рівнях. Мета експозиції “Трипільська пектораль” полягає у тому, аби розвіяти туман довкола феномену трипільської культури, пояснити широкому загалу його важливість і актуальність простими словами. Ми вважатимемо, що досягли мети у рамках цього проєкту, якщо виявиться, що експозиція зрозуміла відвідувачам і без екскурсовода”, — говорить директор заповідника “Трипільська культура” Владислав Чабанюк.

Аби проєкт зміг залунати не лише на локальному, але й на всеукраїнському та міжнародному рівнях, експонати буде оцифровано і розміщено у віртуальній галереї, яка відтворюватиме усі 7 залів фізичної експозиції. Крім того, як у віртуальній галереї, так і у фізичному виставковому просторі можна буде скористатися функцією AR, що дозволяє проектувати об’єкти на плоскі поверхні у реальних розмірах. Доступ до віртуальної галереї буде вільним, а відвідати її зможе будь-хто — для цього потрібно мати лише доступ до смартфону/ноутбуку та Інтернету.

Проєкт «Трипільська пектораль» підтримано Українським Культурним Фондом, відкриття фізичної та віртуальної експозицій заплановане на жовтень-листопад 2021 року.

Джерело: Трипільська пектораль