Проект закона «О медиа» от «Слуги народа»: регистрация всех онлайн-СМИ, регистрация соцсетей и платформ с целью налогообложения, контроль блогеров и контента, блокировка онлайн-СМИ





Сразу же после недавних внеочередных парламентских выборов новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» задумались о регулировании и регистрации интернет-СМИ. Для этого даже планировалось создать единого универсального регулятора для всех медиа. Потом на протяжении трёх месяцев об этой инициативе ничего не было слышно. Но как оказалось, о ней вовсе не забыли, а даже «доработали», и теперь в планах также упоминается контроль над блогерами и контентом.

Так, на днях руководитель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (экс-руководитель канала «1+1» Игоря Коломойского) собрал ограниченный круг представителей онлайн-медиа и рассказал о планах властей в сфере регулирования интернет-СМИ. На встрече присутствовали представители ресурсов «Обоз», LIGA.net, RBC, Vox Ukraine, Pravda, LB.ua, «24-й канал» и нескольких агентств.

Отмечается, что Министерство культуры и комитет ВРУ по вопросам регулирования информационной политики предложили модель регулирования онлайн СМИ и контента. Предполагается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания станет тем самым универсальным регулятором. Он займётся всеми субъектами медиарынка. При этом речь идёт не только об украинских онлайн-медиа, но и вообще о всех медиа и цифровых платформах, работающих в стране. При этом, по словам Александра Ткаченко, не стоит вопрос – нужно ли регулировать. Предстоит лишь решить, как регулировать?

«Я попросил вас не быть безучастными к этому вопросу. Мы всё равно это зарегулируем. А вот то, как мы это зарегулируем, сильно зависит от вас», — вот один из главных месседжей от инициатора встречи.

Ткаченко представил предварительную версию нового закона «О медиа», который до конца года передадут на рассмотрение ВРУ. Помимо регистрации всех онлайн-СМИ, которые работают в Украине, он также содержит нормы о регистрации социальных сетей и платформ (Google, YouTube, Facebook) с целью последующего их налогообложения. Хотя эти моменты ещё не утверждены и обсуждаются. В целом, субъектами регулирования власти видят следующие ресурсы.

Но ограничиваться только СМИ законотворцы не намерены, потому намерены также регулировать и провайдеров интернет-доступа или доступа к телевизионным каналам, и социальные платформы, и даже поставщиков электронных коммунальных услуг.

Присутствующий на заседании первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук заявил, что у нас нестандартная ситуация:

«Культура, правовая и другая, находится на других этапах развития. А кроме того, против нас осуществляется агрессия. В данном случае нужно учитывать эти факторы… Против кого ещё ведётся такая война, как против нас? Сколько условных сливных бачков создается, чтобы разгонять дезинформацию?»

И легальные медиа, которые работают в правовом поле, по его словам, страдают от этого, проигрывают конкуренцию.

В презентации нового законопроекта также была информация о том, что помимо штрафов, в качестве наказания также предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда. Также есть отметка в разделе «Юрисдикция»: для онлайн-медиа — домен .UA и домен второго уровня .UA. Но пока не совсем понятно, что делать с медиа на других доменах, таких как .net, .com.

Что касается налогообложения, то параллельно с разработкой медиа-законопроекта, по словам Ткаченко, налоговый комитет ВРУ также разрабатывает изменения в Налоговый кодекс. Эти изменения нацелены на налогообложение так называемых провайдеров общего доступа, которые получают прибыль на территории Украины — Facebook, YouTube, Instagram и прочие.

Судя по всему, законодатели также рассматривают возможность регистрации и блогеров в качестве СМИ. Но здесь пока нет консенсуса и существуют спорные вопросы, например, с какого порога количества подписчиков приравнивать блогеров к СМИ.

«Вот у меня 20 000 или сколько там фолловеров? Я медиа или кто?» — задается вопросом Ткаченко.

Он также добавил, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, что если блогеров всё же приравнять к СМИ, то возникнет вопрос не только их налогообложения, но и контента.

«Вопрос, с какой границы мы их считаем медиа. 5000, 10000, миллион?» — спрашивает Ткаченко.

В онлайн-медиа, социальных сетях, тем более у блогеров, по его словам, «серые зоны» более широкие, чем у тех же телевизионщиков. Таким образом, можно сделать вывод, что дискуссии о приравнивании блогеров к СМИ идут, но окончательное решение пока ещё не принято.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, рассказал, что в Минкульте есть ещё одна свежая идея в дополнении к законопроекту «О медиа». Ведомство работает над проектом, предусматривающим некий мониторинг контента, который выдают, в том числе и онлайн-СМИ.

В частности предусматривается создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации. Он с привлечением общественных организаций будет проводить мониторинг СМИ на предмет дезинформации. Также он будет реагировать на обращения по дезинформации и обращаться в суд. Целью такого контроля называют защиту интересов общества.

Максимчук отметил, что за однократное распространение дезинформации и отсутствие исходных данных о медиа будет предусмотрена административная ответственность, а за умышленное, систематическое распространение дезинформации — уголовная ответственность.

Наказания за оценочное суждение, критику, по его словам, не будет. Мол, она не является дезинформацией.

Источник: liga